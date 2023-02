TV Oyten baut nach Führung durch Strodthoff stark ab – 1:3

Fußball-Bezirksligist TV Oyten musste jetzt die zweite Niederlage nach der Winterpause schlucken und unterlag am Freitagabend dem Aufsteiger SV Anderlingen mit 1:3 (1:1).

Oyten – Das hatten sich die Oytener Bezirksliga-Fußballer ganz anders vorgestellt: Nach der knappen aber doch erwartbaren 0:1-Niederlage beim Klassenprimus FC Worpswede sollte im zweiten Spiel nach der Winterpause ein Heimsieg her. Dem Vorhaben aber schob der konterstarke Aufsteiger SV Anderlingen einen Riegel vor, nahm am Ende einen verdienten 3:1 (1:1)-Sieg mit auf die Heimreise.

„Wir haben wirklich sehr stark begonnen, waren klar am Drücker und hätten nach 20 Minuten durchaus höher als nur mit 1:0 führen müssen. Dann aber haben wir dem Gegner mit vielen Unzulänglichkeiten und einfach zu vielen Fehlpässen in die Karten gespielt, sodass dieser seine Konterstärke ausspielen durfte. Damit haben wir uns selbst völlig aus dem Spiel genommen und haben letztlich nur noch sehr wenig auf die Kette bekommen“, konstatierte später Oytens Coach Jan Fitschen.

Dabei ging es so gut los für die Platzherren. Bereits nach sieben Minuten setzte Neuzugang Alexander Garuber zu einem Sololauf an und passte optimal zu Anton Strodthoff, der dann nur noch den Fuß in den Flankenball halten brauchte. Kurz darauf scheiterte dann Cilian Cordes nach feiner Einzelleistung am Anderlinger Keeper. Und nach einem Eckball setzte Daniel Airich einen Kopfball nur ans Quergebälk (15.). Danach aber hatten die Hausherren ihr Pulver quasi völlig verschossen, machten den SVA immer stärker und kassierten in der 30. und 47. Minute durch Brian Müller nach Konter den 1:2-Rückstand. Alles klar machte dann schließlich Andre Steffens Mitte der zweiten Hälfte.