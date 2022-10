Badens Regionalliga-Volleyballer wollen die ersten Auswärtspunkte

Von: Frank von Staden

Interessante zweite Auswärtsaufgabe am Sonnabend (20 Uhr) für die Regionalliga-Volleyballer des TV Baden, die bei der GfL Hannover – wie der TVB zwei Siege aus drei Spielen – gastieren.

Baden – Für Badens Coach Peter-Michael Sagajewski ist der Gegner eher ein unbeschriebenes Blatt. Einzig Lewin Probst könnte mit den Hannoveranern etwas anfangen, „er hat in seiner Studiumszeit für den Klub gespielt. Aber das ist ja schon etwas her. Seitdem hat sich das Team quasi runderneuert“, so der Badener Übungsleiter. Allerdings ist das für Sagajewski auch eher sekundär. „Denn wir nehmen jeden Gegner so, wie er kommt. Wir sind am besten beraten, wenn wir uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren. Und das wird immer variabler. Deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir aus Hannover etwas mitbringen werden“, hat der TVB-Coach den schwachen Auswärtsauftritt beim 1:3 in Osnabrück längst ad acta gelegt. Im Grunde können die Badener mit voller Kapelle anreisen. So werden nur die beiden Schulz-Brüder Leander und Bjarne fehlen, die sich im Urlaub befinden.