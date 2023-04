Volleyball: TV Baden II spielt in eigener Halle um Verbandspokal

Von: Ulf Horst von der Eltz

Hofft mit dem TV Baden II auf Erfolg bei der Endrunde um den Verbandspokal: Ben Wehrkamp (6). © Hägermann

Einen Monat nach dem Abstieg aus der Oberliga sind die Volleyballer des TV Baden II noch einmal gefordert: Das Sagajewski-Team genießt am Sonnabend (ab 10 Uhr) in der Endrunde um den Verbandspokal Heimrecht in der Lahofhalle.

Baden – „Wir gehen als Außenseiter ins Rennen, können also befreit aufspielen“, blickt Coach Peter-Michael Sagajewski der Viererrunde optimistisch entgegen. Während im Auftakt-Halbfinale ab 10 Uhr in der Lahofhalle Verbandsligist SVG Lüneburg III im Duell mit Oberligisten TSV Winsen/Luhe laut Sagajweski klarer Favorit ist – die Winsener wollten zunächst wegen arger Personalprobleme absagen – hofft die Badener Reserve im Anschluss gegen den Oberligisten USC Braunschweig II auf Revanche.

Im Halbfinale Revanche gegen Braunschweig

Denn im Ausscheidungsturnier in Aligse hatte es ein 0:2 gegeben, womit die TVB-Volleyballer als Zweiter in diese Endrunde einzogen. „Unsere Jungs sind nun wesentlich erfahrener, wir wollen die offene Rechnung begleichen. Alles ist in diesem Match möglich“, so der Coach, der mit voller Kapelle antritt. Motiviert müssten die Badener allemal sein, stehen doch für einige noch die Endrunde bei Jugend trainiert für Olympia in Berlin und für fünf Akteure mit der Niedersachsenauswahl der Bundespokal Mitte Mai an.

Im Anschluss an die Halbfinals steigt zunächst das kleine Finale, bevor es dann zum Endspiel kommt.