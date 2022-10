TV Baden behält im Krimi die Nerven

Von: Frank von Staden

Badens Libero Marc Schmeyers (1) fuhr mit dem TVB nicht nur einen 3:2-Sieg in Hannover ein, sondern wurde auch noch MVP. Archi © von Staden

In einem spannenden Krimi über fünf Sätzen fuhren am Wochenende die 1. Volleyball-Herren des TV Baden bei der GfL Hannover mit einem hauchzarten 3:2-Erfolg ihren dritten Sieg im vierten Saisonspiel ein und behaupteten damit mit nun acht Punkten weiter Tabellenplatz zwei in der Regionalliga.

Baden – In einer engen und mit rund 200 enthusiastischen Hannover-Fans gefüllten Halle „haben wir eine mentale Meisterleistung abgeliefert und fast immer wieder Lösungen gefunden, um den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen“, lobte da später Badens Coach Peter-Michael Sagajewski. Er stellte aber auch schnell klar: „Dass wir aber fast jeden Anfang eines Satzes verschlafen haben, ist noch zu besprechen. Dennoch bin ich natürlich am Ende zufrieden, weil die Jungs gerade bei einer fantastischen Stimmung gegen uns in hitzigen Momenten kühlen Kopf bewahrt und nie aufgesteckt haben!“

Satz eins begann für den TVB nach einer Aufschlagserie von Max Kernebeck zum 5:0 optimal. Am Ende wurde dieser dann mit einem Start-Ziel-Sieg und einem 25:22 eingetütet. Umgedrehte Vorzeichen in Durchgang zwei, in dem die Hausherren schnell mit 4:0 in Front gingen und letztlich mit 25:17 dominierten. Auch der Beginn des dritten Satzes wurde wieder verschlafen, lagen die Gäste recht zügig deutlich zurück, fingen sich dann aber und knieten sich mächtig in die gestellten Aufgaben. „Da haben die Jungs gewusst, es geht noch was und waren dann top fokussiert“, sah Sagajewski dann noch ein 27:25 seines Teams, das dann in Satz vier aber wiederum zu Beginn zu oft das Nachsehen hatte. Merkte der TVB-Coach allerdings später an: „Dennoch konnten wir auf hohem Niveau agieren, auch wenn wir diesen Satz mit 21:25 abgeben mussten und so der Tie-Break herhalten musste.“ Und in dem sahen die Gastgeber schnell wie der sichere Sieger aus, erspielten sich einen klaren Vorsprung und hatten den Zieleinlauf schon vor Augen. Dann aber gelangen Maximilian Schön sechs bärenstarke Aufschläge in Folge. Sagajewski: „Der Knackpunkt dafür, dass wir noch den Lucky Punch setzen konnten.“

Die Medaille in Gold für den besten Badener Akteur (MVP) erhielt nach Spielschluss Libero Marc Schmeyers.