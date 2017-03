9. Turnierwochenende des 1. TSC Verden zieht Zuschauer in seinen Bann

Zeigte auch beim Heimauftritt am vergangenen Wochenende vor 650 Zuschauern wieder eine starke Vorstellung in der Landesliga: Die B-Formation des 1. TSC Verden.

Verden - Insgesamt 650 Zuschauer konnten am vergangenen Samstag und Sonntag Formationstanzen der Extra-Klasse beim 9. Tanzturnierwochenende des 1. TSC Verden in der Aller-Weser-Halle Verden bestaunen.

Den Anfang machte dabei die Regionalliga Nord. Neun Teams hatten den Weg nach Verden gefunden. Darunter natürlich auch das A-Team des 1. TSC Verden, das als Heimmannschaft die vorderen Plätze wieder angreifen wollte. Nach dem sechsten Platz beim vorangegangenen Turnier in Bremerhaven wollten die Tänzer dieses Mal unbedingt zeigen, dass es sehr viel besser geht.

Publikum unterstützt die Heimmannschaften

In der Vorrunde war allerdings die Anspannung bei den Hausherren vor der erwartungsvollen Heimkulisse deutlich zu spüren. Das große Finale wurde aber dennoch problemlos erreicht. Hier steigerte sich das Team extrem und tanzte einen hervorragenden Durchgang ihrer Choreografie mit dem Thema „Unity“. Die Trainer Martin Gancarczyk und Hendrik Rethmeyer waren mehr als zufrieden mit dem Vortrag ihrer Schützlinge. Auch die Wertungsrichter honorierten die Leistung. Mit gezeigten 44555 wurde der fünfte Platz erreicht. Mit dieser Wertung ist aber auch der vierte Platz absolut in Reichweite.

Den krönenden Abschluss machten am Sonntag das C- und das B-Team in der Landesliga Nord Gruppe B. Beide Teams zeigten sich von der ersten Sekunde entschlossen, die Unterstützung des Heimpublikums für sich zu nutzen.

Entfesselt zum Turniersieg

Das C-Team tanzte seine beiden bislang besten Durchgänge ihrer Choreografie zum Thema „Unity“. Die Trainer Mirco Kramer und Katharina Bornhöft waren restlos begeistert von der Leistung. Die Tänzer, überwiegend Einsteiger, erreichten als erstes C-Team des 1. TSC Verden überhaupt ein großes Finale und konnten dort dann auch noch eine Mannschaft hinter sich lassen. Am Ende sprang mit der Wertung 65545 eine überragender fünfter Platz heraus.

Noch weiter nach vorne ging es für die B-Formation des Gastgebers. Mit ihrer Choreografie zum Thema „Signature“ wollen die Verdener auch in der heimischen Halle den ersten Platz vom vorherigen Turnier bestätigen. Und das taten sie auch. Mit großer Energie und Präsenz auf der Fläche ließen die Tänzer keinen Zweifel daran, dass der Sieg an diesem Tag nur über Sie gehen würde. Trainiert von Stephan Schicke tanzte das Team einen entfesselten Finaldurchgang und gewann das Turnier der Landesliga mit einer Wertung von 21111. Damit ist die Teilnahme am Aufstiegsturnier zur Oberliga Nord sicher. Die Zuschauer verließen mehr als zufrieden die Halle.