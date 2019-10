Turnen: MTV Langwedel Vize-Bezirksmeister

Langwedel/Verden – Auf den Plätzen zwei und drei gelandet: Die beiden Teams des MTV Langwedel brachten bei der Turn-Bezirksmeisterschaft in Buchholz prima Leistungen, mussten sich aber den etwas stärkeren Talenten des Jahrgangs 2007 und jünger des TSV Buchholz 08 geschlagen geben.

Die wesentlich jüngeren Jungs vom Kreisturnstützpunkt im MTV Langwedel wurden mit 261,00 Punkten Vizemeister hinter dem Gastgeber (267,90). Auf dem Bronzerang erreichte die zweite Mannschaft des MTV 236,40 Punkte. Die erste Riege von Trainer Klaus Zuschneid war mit 46,70 Punkten an den Ringen und mit 44,60 Punkten am Barren aber die erfolgreichste vor Buchholz.

In der Einzelwertung reichten 89,20 Punkte für Phelan Klettke (2007) zum zweiten Platz. Seine Wertungen: Boden 14,20; Pferd 14,10 (zweiter Rang); Ringe 16,30 (beste Wertung); Sprung 16,60 (zweiter Platz), Barren 15,30 (beste Wertung); Reck 12,70.

Den fünften Rang belegte mit 81,08 Punkten Amin Labiodh (Jahrgang 2011). Seine besten Wertungen lieferte er am Boden (15,00), an den Ringen (15,50) sowie am Barren (14,80). Es folgte mit 84,05 Punkten Arthur Meyer (2010), der seine beste Wertung am Sprung mit 14,50 Punkten erhielt. Siebter wurde mit 82,60 Punkten Mats Kahrs (2010).

Aus der zweiten Mannschaft wurden 81,80 Punkte und Platz acht für Arvid Schneider notiert. Neunter mit 77,10 Punkten wurde Johan Schmitz vor Julius Schmitz (76,60) und Elias Papke (73,40). Für Elias war es der erste Wettkampf, den er einigermaßen überstand. Er lag sogar mit zwei Noten an den Ringen und am Reck in der Teamwertung. Meister Buchholz hat sich für die Landestitelkämpfe am 26. Oktober in Göttingen-Weende automatisch qualifiziert, Vizemeister Langwedel I muss auf die Ergebnisse der vier Bezirke warten. Sechs Teams werden allgemein zugelassen. vde