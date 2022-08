TT-Bezirksoberliga: TV Oyten peilt wieder den Klassenerhalt an

Startet am Sonntag mit dem TV Oyten in die neue Bezirksoberliga-Saison: Franz König. Archiv © Westermann

Es geht wieder los: Tischtennis-Bezirksoberligist TV Oyten startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen TuS Kirchwalsede in die neue Saison. Trotz zweier Verluste peilt das Team erneut den Klassenerhalt an. Weiter eingebaut werden soll der erst 13-jährige Bastian Helming, der bereits vergangene Serie seine ersten Einsätze hatte.

Oyten – Der TV Oyten bleibt in der neuen Tischtennis-Saison der höchstspielende Verein im Kreis Verden. Allerdings ist der corona-bedingte Aderlass deutlich spürbar. So konnten für nur noch fünf statt wie bisher sieben Teams gemeldet werden, wobei die ersten beiden Herren-Mannschaften weiter auf Bezirksebene antreten. Während die Erste in der Bezirksoberliga aufschlägt, spielt die Reserve in der Bezirksklasse.

Das Top-Team agiert im Wesentlichen mit der Stammbesetzung der vorherigen Saison. Zwei Abgänge aus dem mittleren und unteren Paarkreuz sollen dabei mit etablierten Spielern aus der Zweiten und einem Jugendlichen kompensiert werden. Alle „Neuen“ konnten allerdings bereits Erfolge auf Bezirksebene verzeichnen.

Bastian Helming soll verstärkt eingebaut werden

Da Jugendspieler in diesen Zeiten rar sind, soll der erst 13-jährige Bastian Helming zukünftig stärker eingebaut werden. In den letzten beiden Spielen der Vorsaison konnte er bereits zwei Einzelsiege zum Klassenerhalt beisteuern. Das Talent wird dann zusätzlich noch für die zweite Herren und den TSV Lunestedt in der Niedersachsenliga der Jugend U19 an den Start gehen. Die voraussichtliche Besetzung wird demnach sein: Oliver Helming, Franz König, Arne Fichtner, Thomas Gebbert, Nico Schwarz, Christian Gnauck und je nach Verfügbarkeit Bastian Helming.

Insgesamt steht somit eine schwierige und kaum kalkulierbare Saison bevor. Nicht nur die Neubesetzung der Mannschaft, sondern auch die ungewöhnlich hohe Ligagröße mit zwölf Mannschaften (davon drei starke Absteiger aus der Landesliga mit Ritterhude, Werder Bremen II und Kirchwalsede) lassen aktuell kaum eine Standortbestimmung zu. Mannschaften wie Otterndorf, Fredenbeck und Buxtehude müssten neben ein bis zwei weiteren Teams besiegt werden, um die Klasse zu halten. Es wird vier bis fünf Absteiger geben. Das Saisonziel für den TV Oyten kann daher erneut nur der Klassenerhalt sein.

Die Chemie stimmt im Oytener Team

Zur Einstimmung in die Saison kommt dann gleich am ersten Spieltag (Sonntag, 16 Uhr) mit dem TuS Kirchwalsede eine der auf dem Papier besten Mannschaften und Aufstiegsfavoriten der Liga nach Oyten. Der Gast konnte sich zusätzlich wie berichtet mit Frank Wulfes und Nico Heinken aus dem oberen Paarkreuz der letztjährigen Bezirksoberliga-Truppe des TTC Hutbergen verstärken – beide treten allerdings nun in der Mitte an, was die Stärke des TuS Kirchwalsede verdeutlicht.

Alles andere als eine Niederlage zum Auftakt wäre somit eine Überraschung. Die Oytener erwarten dennoch spannende Partien und sehen in dem Auftaktspiel eine gute Herausforderung, um ohne Druck wieder in den Spielbetrieb zu starten. Es könne aber jetzt schon festgestellt werden, dass bei der neuen Truppe die Chemie wirklich stimme. Das sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Es wird bereits seit Wochen reichlich trainiert und die Mannschaft ist voll motiviert, das angestrebte Ziel zu erreichen.