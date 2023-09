TT-Bezirksoberliga: Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel des TV Oyten und des TSV Otterstedt

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Der erst 14-jährige Bastian Helming hat sich beim TV Oyten zu einem echten Leistungsträger entwickelt und verfügt noch über jede Menge Potenzial. © Hägermann

Während die TT-Herren des TV Oyten am Samstag, 16. September, mit dem Auswärtsspiel beim ATSV Habenhausen II in die neue Saison der Tischtennis-Bezirksoberliga startet, greift Aufsteiger TSV Otterstedt erst im Oktober ins Geschehen ein. Da die Liga in dieser Saison von 13 auf zehn Mannschaften reduziert wurde, ist die Leistungsdichte noch etwas größer geworden. Daher haben beide Teams aus dem Kreis Verden auch nur den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen.

Oyten/Otterstedt – Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit hat es bei den Oytenern mit Christian Gnauck, der den Schläger vorübergehend an den Nagel gehängt hat, lediglich einen Abgang gegeben. Die Rolle des Edeljokers übernimmt daher der ehemalige Oytener Jugendspieler Tim Loebert, der nach fünf Jahren Abstinenz wieder richtig Lust auf Tischtennis hat und seit geraumer Zeit auch schon regelmäßig der Mannschaft trainiert. Angeführt wird der TVO auch weiterhin vom ehemaligen Zweitligaspieler Oliver Helming. Schon in der vergangenen Spielzeit zählte er zu den stärksten Spielern der Liga. Um gut in die Begegnungen zu starten, werden seine Punkte dringend benötigt. Neben ihm schlägt weiterhin der spielerisch starke und trainingsfleißige Franz König, der vielleicht noch ein wenig zulegen kann, im oberen Paarkreuz auf. An Position drei wird der erst 14-jährige Bastian Helming geführt, von dem noch eine ganze Menge zu erwartet ist. „Basti hat sich stark entwickelt und ist auch nicht mehr so leicht auszuspielen“, lobt TVO-Mannschaftssprecher Nicolo Schwarz den Youngster. An vier wird Arne Fichtner spielen, der mit seinen Trickaufschlägen die Gegner häufig vor große Aufgaben stellt. Das untere Oytener Paarkreuz führt Routinier Nicolo Schwarz an, der das Team durch hartes Training und jeder Menge positiver Energie immer wieder zu Höchstleistungen anspornt. Komplettiert wird die Mannschaft durch Thomas Gebbert, der viele Gegner mit seinen langen Noppen und seiner mächtigen Vorhand oftmals zur Verzweiflung bringt.

Sönke Thomfohrde steht beim TSV Otterstedt im oberen Paarkreuz vor einer großen Herausforderung. © Hägermann

War der TSV Otterstedt in der Relegation noch am Lokalrivalen aus Oyten gescheitert, schaffte der Bezirksliga-Vizemeister der vergangenen Saison doch noch als Nachrücker den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Allerdings gilt es einen herben Verlust zu kompensieren, denn Spitzenspieler Vincent Vogel zog es nach nur einem halben Jahr zum Verbandsligisten VfL Sittensen. Trotzdem hat der Verein das Abenteuer Bezirksoberliga angenommen. „Wir wollen einfach Spaß haben und freuen uns nach vielen Jahren in der Bezirksliga auf neue Gesichter und nehmen die Herausforderung gerne an“, erläuterte Kapitän Sönke Thomfohrde die Entscheidung eine Liga nach oben zu rücken. Beobachtern ist aufgefallen, dass auch Kai Emigholz in der Mannschaftsmeldeliste aufgetaucht ist. „Er wird aber nicht spielen. Das hat nur den Grund, dass Valentin Thoden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga spielen kann“, klärt Thomfohrde auf. Ansonsten spielen die Otterstedt in ihrer gewohnten Aufstellung. Torsten Schrodt ist auch in der Bezirksoberliga in der Mitte eine starke Bilanz zuzutrauen, während Christian Schlüter leistungsmäßig wieder etwas zulegen muss. Oben werden sich Thomfohdre und Matthias Wajan den starken Kontrahenten stellen und komplettiert wird das Team von Sven Heitmann. Somit wird es eine ganz schwere Saison für die Otterstedter, die um jeden Punkt kämpfen müssen, um die beiden Abstiegsränge zu vermeiden. Als mögliche Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gelten die Teams aus TuSG Ritterhude, Sebaldsbrück, Fredenbeck und Lunestedt. Daher wartet auf die Otterstedter mit der Auftaktpartie beim direkten Konkurrenten TSV Lunestedt III gleich eine echte Standortbestimmung.