Ein Kantersieg zum Abschluss

Teilen

Beim Kantersieg über Otterndorf überzeugte TVO-Youngster Bastian Helming im Doppel und Einzel. © hägermann

Durch einen Sieg und eine Niederlage beenden die Herren des TV Oyten die Hinrunde der Tischtennis-Bezirksoberliga auf dem sechsten Platz.

Oyten – Nach der Niederlage und schwachen Vorstellung in Habenhausen war bei den Herren des Tischtennis-Bezirksoberligisten TV Oyten Wiedergutmachung zum Abschluss der Hinrunde angesagt. Aber das gelang nur teilweise. Denn am Doppelspieltag setzte es zunächst eine 5:9-Pleite gegen den ATSV Sebaldsbrück, ehe nur einen Tag später der Tabellenvorletzte TSV Otterndorf gleich mit 9:0 deklassiert wurde.

Gegen Sebaldsbrück sahen sich die Oytener nach den Doppeln erneut einem 1:2-Rückstand gegenüber. Lediglich Franz König und Arne Fichtner, das einzige noch ungeschlagene Doppel der Liga, setzte sich gewohnt sicher mit 3:1 gegen Domek/Langkowski durch. Die beiden anderen Paarungen des TVO unterlagen indes nach einer 2:1 und 2:0-Satzführung noch jeweils im fünften Satz. Der seit Wochen in blendender Form spielende Oliver Helming siegte mit 3:2 gegen Reißig ebenso wie König gegen Domek. Damit führten die Gastgeber mit 3:2. Doch im Anschluss drehte sich das Blatt. Erst verlor Fichtner 1:3 gegen den jungen Noppenspieler Langkowski und dann auch Thomas Gebbert gegen Schulze. Als dann auch noch Nico Schwarz und Bastian Helming klar mit 0:3 ihre Partien abgeben mussten, stand es 3:6. Zwar stemmte sich Oliver Helming noch einmal gegen die drohende Niederlage und ließ beim 3:0 gegen den überforderten Domek nichts anbrennen, doch dann verlor König 1:3 gegen Reißig und Arne Fichtner vermochte vier Matchbälle im fünften Satz gegen Schulze nicht zu nutzen – 12:14. Damit hieß es 4:8. Thomas Gebbert sorgte im Duell der Noppenspieler gegen Langkowski nach einem 0:2-Satzrückstand noch für Ergebniskosmetik. Dabei hatte es beim 7:7 im fünften Satz bereits nach einer Niederlage ausgesehen. Denn der Oytener zog sich eine Muskelverletzung in der Wade zu und nahm eine Verletzungspause. Nach Wiederaufnahme zog Gebbert gleich den ersten Ball an und machte so zum Erstaunen seines Gegners die Punkte, da er sich nicht mehr bewegen konnte – 11:8. Abschließend war Schwarz gegen Weber ohne echte Chance und unterlag mit 0:3. „Der Gegner war am heutigen Tag einfach stärker und hat verdient gewonnen“, zeigte sich TVO-Teamsprecher Nico Schwarz als fairer Verlierer.

Wir haben fünf Punkte Abstand zum Relegationsplatz und gehen somit gestärkt in die Rückrunde. Der große Zusammenhalt im Team und die guten Trainingsleistungen haben maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

Nur einen Tag später ging es nach der Niederlage und Gebberts Verletzung genervt und mit ein wenig Wut im Bauch gegen Otterndorf. Dabei wurde der Tabellenvorletzte förmlich überrollt. Alle drei Doppel wurden gewonnen. Erst gewannen König/Fichtner 3:0 gegen Milewski/Zimmermann, ehe die neu formierten Paarungen O. Helming/Schwarz und B. Helming/Gnauck jeweils in vier Sätzen erfolgreich waren. In den Einzeln ging es dann so weiter. Oliver Helming behauptete sich trotz großer Gegenwehr mit 3:0 gegen Uchtmann und auch König und Fichtner blieben jeweils ohne Satzverlust – 6:0. Auch ein 0:2-Rückstand von Christian Gnauck gegen Zimmermann konnte die Siegesserie nicht stoppen. Denn im fünften Satz zeigte der Oytener seinem mit kurzen Noppen spielenden Gegner beim 11:2 deutlich die Grenzen auf. Im unteren Paarkreuz siegten Schwarz mit 3:1 gegen den jungen Steffens und der 14-jährige Bastian Helming mit 3:0 gegen den Abwehrnoppenspieler Meyn zum 9:0-Endstand.

Durch den Sieg beenden die Oytener die Vorrunde mit 12:10-Punkten auf dem sechsten Rang und sind damit laut Schwarz sehr zufrieden: „Wir haben fünf Punkte Abstand zum Relegationsplatz und gehen somit gestärkt in die Rückrunde. Der große Zusammenhalt im Team und die guten Trainingsleistungen haben maßgeblich zum Erfolg beigetragen.“ bdr