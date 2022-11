Schlüter setzt den Schlusspunkt – 9:4

Von: Kai Caspers

Spitzenspieler Matthias Wajan beendet die Bezirksliga-Hinrunde mit Otterstedt auf dem zweiten Platz. © häg

Einen deutlichen 9:4-Erfolg feierte Tischtennis-Bezirksligist TSV Otterstedt beim ATSV Habenhausen III. Damit beendet das Team um Kapitän Sönke Thomfohrde die Hinrunde mit 13:5-Punkten hinter der SG Bremen-Ost (18:0) auf dem zweiten Platz.

Otterstedt – „Vor der Saison habe ich eine Platzierung zwischen zwei und fünf ausgegeben. Daher sind wir mit dem Abschneiden natürlich zufrieden und wollen den zweiten Rang in der Rückrunde natürlich auf jeden Fall verteidigen“, gibt Thomfohrde den Relegationsrang zur Bezirksoberliga als erklärtes Ziel aus. „Allerdings sollten wir uns dann in den Doppeln steigern und müssen auch auf den Positionen vier bis sechs etwas konstanter punkten“, sieht der Otterstedter durchaus noch Steigerungspotenzial.

In Habenhausen sahen sich die Gäste nach den Doppeln einmal mehr einem Rückstand gegenüber – 1:2. Lediglich Matthias Wajan/Thomfohrde behaupteten sich mit 11:4 im fünften Satz. In den Einzeln mussten sich in der ersten Runde nur Christian Schlüter nach einer 2:0-Führung noch im fünften Satz und Valentin Thoden denkbar knapp (17:19, 9:11, 9:11) geschlagen geben – 5:4. Verlass war dafür einmal mehr auf Torsten Schrodt, Wajan und Thomfohrde, die jeweils ungeschlagen blieben. „An den ersten drei Positionen haben wir mit einer Bilanz von 44:8 eine überragende Hinrunde gespielt“, war das für Otterstedts Kapitän ein entscheidender Grund für das gute Abschneiden. Für den 9:4-Endstand zeichnete Christian Schlüter gegen Hohmann verantwortlich. Im Gegensatz zur ersten Partie drehte er dabei einen 0:2-Rückstand und gewann nach einer konzentrierten Leistung noch mit 11:9. kc