TSV Uesen: Was läuft da mit Axel Sammrey?

Von: Frank von Staden

Axel Sammrey © von Staden

Nachdem feststand, dass der 66-jährige Verdener Axel Sammrey sein zweites Engagement beim Fußball-Bezirksligisten am Saisonende nicht fortsetzen würde, begann die Gerüchteküche um die Zukunft des erfahrenen Trainers kräftig zu brodeln. Zuletzt wurde der Übungsleiter vor allem mit dem Kreisligisten TSV Uesen in Verbindung gebracht, nachdem Benjamin Nelle dort seine Zelte nach fünf Jahren abbrechen und sich bekanntlich Richtung TSV Etelsen orientieren wird.

Uesen/Riede – Sammrey pflegt durchaus eine erstklassige Beziehung zu einigen Verantwortlichen im Verein, was er am Freitag auf Nachfrage durchaus auch zugab: „Nils Kutsch als dortiger Fußball-Vorsitzender kenne ich schon seit Ewigkeiten, sein Vater Jörg und ich sitzen im Weserstadion bei Werder-Heimspielen seit Jahren nebeneinander. Aber es ist reine Spekulation, dass mein Name dort gehandelt wird!“

Wirklich? Denn vor einer Woche stand Sammrey am Spielfeldrand, als der Kreisligist gegen den TSV Achim II testete. „Ehrlich, ich stehe an den Wochenenden auf vielen Plätzen. Ich bin danach auch nach Riede gefahren, um mir den MTV genauer anzusehen“, wiegelte da der Verdener schnell ab – und machte mit dem MTV Riede, der nach dem nun doch angekündigten Ausstieg von Denis Schymiczek nach nur einer Saison als Coach (siehe Artikel rechts) nun auf Trainersuche ist, dann einmal gleich eine neue Baustelle auf.

Auch der scheidende Nelle wusste zu einem potenziellen Nachfolger seiner Person nicht viel zu sagen. Dass der Name Sammrey in Uesen derzeit fällt, gab er durchaus zu, „doch es soll auch noch drei weitere Kandidaten geben. Das aber interessiert mich nur serh bedingt. Ich hatte gute Jahre beim TSV Uesen und freue mich ab Juli auf die kommende Aufgabe!“