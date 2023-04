TSV Otterstedt quält sich zum Abschluss – 9:6

Von: Ulf Horst von der Eltz

Beim 9:6 ungeschlagen: Otterstedts Matthias Wajan.

Die Luft nach dem Erreichen der Aufstiegsrelegation war raus – zumindest feierte TT-Bezirksligist TSV Otterstedt im abschließenden Punktspiel einen 9:6-Sieg bei der SG Findorff.

Otterstedt - „Wir haben uns ein wenig gequält. Aber wichtig ist, dass wir nicht mit einem negativen Ergebnis in die Relegation gehen“, resümierte Sönke Thomfohrde.

Wahrscheinlich spielen die Otterstedter am 7. Mai in Oyten gegen den gastgebenden TVO, Harsefeld und Geestemünde II um den Sprung in die Bezirksoberliga. Zum Glück für Thomfohrde und Co. glänzte in Findorff das Spitzenduo Vincent Vogel/Matthias Wajan. Neben vier Einzelsiegen gewannen beide zusammen auch das Doppel äußerst sicher.

Hingegen lieferten Schrodt/Thomfohrde beim 2:3 gegen Wickemeyer/Rautenhaus eine schlechte Vorstellung. Thomfohrde setzte das im ersten Einzel fort und unterlag Wickemeyer in drei Sätzen. Unten ging Christian Schlüter sang- und klanglos im Duell mit Landsberg baden und verlor auch sein zweites Einzel.

„Wenn wir diese Schwächen nicht gehabt hätte, wäre es normal 9:2 oder 9:3 für uns ausgegangen“, zeigte sich Thomfohrde nicht so richtig zufrieden. Nun geht der Blick konzentriert auf die Relegation zur Bezirksoberliga am 7. Mai in Oyten.