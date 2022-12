Mit Vincent Vogel in höhere Gefilde

+ © häg Dauelsens Vincent Vogel, hier noch im Trikot des TV Oyten, verstärkt zur Rückrunde den TSV Otterstedt. © häg

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Zeit der Zurückhaltung beim Tischtennis-Bezirksligisten TSV Otterstedt ist vorbei. Hatte Sönke Thomfohrde bis dato lediglich mit dem Relegationsplatz zur Bezirksoberliga spekuliert, muss er laut Otterstedts Kapitän nun das erklärte Ziel sein. Verantwortlich dafür ist Vincent Vogel vom TSV Dauelsen, der dem Tabellenzweiten für die Rückrunde seine Zusage gegeben hat.

Otterstedt – „Für uns war das Thema im Grunde genommen schon erledigt. Natürlich wussten wir um Vincents Wechselabsichten und hatten ihn auch mal kontaktiert und zum Training eingeladen. Aber da wir nichts von ihm gehört hatten und zudem von anderen Angeboten höherklassiger Vereine wussten, hatten wir die Hoffnung schon aufgegeben“, klärt Thomfohrde auf. Doch am Mittwochabend, unmittelbar vor Ende der Wechselfrist, startete der Otterstedter Kapitän noch mal einen letzten Versuch. Mit Erfolg. „Vincent hat sich gemeldet und gesagt, dass er gerne bei uns spielen will. Für uns ist das ein echter Glücksgriff, da wir mit ihm eine neue Nummer eins bekommen. Auch wenn es schon irgendwie absurd ist, dass nun mit Matthias Wajan oder Torsten Schrodt ein Spieler ins mittlere Paarkreuz muss, der oben eine Bombenbilanz gespielt hat. Mit ihm sollten wir eventuell auch das Ausnahmeteam der SG Bremen-Ost in eigener Halle zumindest etwas ärgern können“, weiß Thomfohrde um Vogels Qualitäten, der in der vergangenen Saison noch eine positive Bilanz in der Verbandsliga erzielt hat. „Daher wäre alles andere als die Vizemeisterschaft auch eine kleine Enttäuschung. Zumal ich davon ausgehe, dass uns Vincent länger erhalten bleibt. Denn wenn er höher hätte spielen wollen, hätte er es jetzt schon machen können.“ kc