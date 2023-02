TSV Otterstedt ist für den Hit gerüstet – 9:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Starker Ersatz: Sven Heitmann punktete bei Otterstedts 9:1. © Privat

Keine Blöße gab sich der TSV Otterstedt zum Rückrundenstart: In der TT-Bezirksliga gelang dem Team um Sönke Thomfohrde ein glattes 9:1 über den Vorletzten TuSG Ritterhude II.

Otterstedt - Zwar fehlte Torsten Schrodt vergrippt, aber Spitzenspieler Vincent Vogel, der wie berichtet nach der Hinrunde vom TSV Dauelsen gekommen war, gab sein Debüt. Zusammen mit Thomfohrde gewann Vogel als Doppel eins in vier Sätzen gegen Klug/Gerken, „aber so richtig gut war das nicht“, wie Thomfohrde meinte. Im Hit am Sonntag gegen Primus SG Bremen-Ost (15 Uhr, Beekehalle) sollen Schrodt/Vogel als Spitzenpaarung ran.

Sven Heitmann ein starker Ersatz

Die einzige Einzelniederlage erlaubte sich Christian Schlüter beim 0:3 gegen Gerken. Fast alle anderen Spiele gingen klar an den Favoriten. Nur Ersatzmann Sven Heitmann machte es mit dem 3:2 über Haumersen spannend – kassierte aber ein Lob von Thomfohde: „Sven hat ein starkes Match geliefert, Hut ab. Nach diesem 9:1 sind wir für Ost gerüstet. Mal sehen, wie es ausgeht.“