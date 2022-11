TSV Otterstedt bringt 8:4-Führung nicht ins Ziel – 8:8

Von: Ulf Horst von der Eltz

Starke Vorstellung: Torsten Schrodt hatte gegen Findorff mit zwei Einzelsiegen großen Anteil am Otterstedter 9:4. © Hägermann, Bernd

Kleiner Dämpfer für den TSV Otterstedt: In der TT-Bezirksliga kassierte der Zweite beim 8:8 gegen TuRa Bremen einen unerwarteten Punktverlust. Schon das 9:4 zwei Tage zuvor über die SG Findorff wurde trotz des klaren Ergebnisses ein wenig erzittert.

Otterstedt – „Das Remis war schon ärgerlich nach 8:4-Führung. Wir lassen uns aber nicht aus der Bahn werfen“, hat Kapitän Sönke Thomfohrde den Vizetitel weiter im Visier.

Otterstedt - Findorff 9:4. Nach den Doppeln lag der Gastgeber 1:2 hinten, nur Wajan/Thomfohrde lieferten gegen van der Heide/Landsberg einen Punkt. Pech hatten Schrodt/Schlüter, die gegen Wickemeyer/Rautenhaus 9:11 im fünften Satz unterlagen. Gut für Otterstedt, dass die Positionen eins bis drei an diesem Tag sechs Einzel gewannen. „Oben 4:0 Punkte konnten sich sehen lassen. Zumal der Sieg von Torsten Schrodt gegen den starken Tammo van der Heide nicht unbedingt zu erwarten war“, lobte Thomfohrde.

Schrodt glänzt beim 9:4 über Findorff

In der ersten Runde steuerte Valentin Thoden einen Zähler gegen Gerrit Landsberg bei. Als dann in der zweiten Runde Matthias Wajan in vier Sätzen gegen van der Heide die Oberhand zum 6:4 behalten hatte, war Fortuna mit dem Gastgeber im Bunde: Die nächsten drei Einzel wurden jeweils in fünf Sätzen gewonnen. Bei nur einem Verlust hätte es richtig eng werden können, zumal Sven Heitmann schon sein Einzel abgegeben hatte – das zählte nun nicht mehr.

Otterstedt - TuRa 8:8. „Es war ein Duell auf hohem Niveau. Beim 8:4 hätte einfach noch ein Punkt kommen müssen“, zeigte sich Thomfohrde vom Ergebnis enttäuscht. Wieder gewannen nur Wajan/Thomfohrde zu Beginn ihr Doppel – 1:2.

Oben überragte an diesem Tag Wajan, der Tim Otterbein beherrschte und gegen Timo Hillebrand erst im fünften Satz 11:7 siegte. Schrodt musste sich Hillebrand 5:11 im Entscheidungssatz beugen. In der Mitte hatte Thomfohrde keine Probleme, während Christian Schlüter bei seiner 1:1-Bilanz gegen Nico Wendenberg verlor und das 9:4 verpasste.

Wajan/Thomfohrde geben 2:1 noch ab

Unten blieben Michael Köster und Sven Heitmann chancenlos, sodass das Schlussdoppel entscheiden musste. Trotz einer 2:1-Satzführung verloren Wajan/Thomfohrde noch 2:3 gegen Hillebrand/Otterbein – 8:8. Am 26. November steht das letzte Hinrundenspiel bei Habenhausen III an. Thomfohrde: „Wenn wir das gewinnen, haben wir in der Rückrunde alle Chancen auf Platz zwei.“