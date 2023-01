TSV Ottersberg: Throl droht lange auszufallen

+ © von Staden Droht länger auszufallen: Daniel Throl. © von Staden

Sein erstes Testspiel im neuen Jahr bestritt am Donnerstagabend Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg, der beim Bremenligisten Union 60 mit 0:2 (0:1) unterlag. Nicht dabei war unter anderem auch Goalgetter Daniel Throl, der bisher alle Trainingseinheiten nach der Winterpause aufgrund einer hartnäckigen Schambeinentzündung abbrechen musste und nun auf einen MRT-Termin wartet.

Ottersberg – „Gut möglich, dass wir lange auf ihn verzichten müssen“, so Coach Axel Sammrey. Der sah einen holprigen Beginn seiner Elf in Bremen auf einem engen Kunstrasenplatz. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um uns zu finden. Insgesamt war noch viel Luft nach oben, aber das ist ja normal. Torchancen für uns konnten wir an einer Hand abzählen“, ließ der Ottersberger Übungsleiter die Partie kurz Revue passieren. Union zeigte sich da schon viel weiter, „die Tore in der 33. und 81. Minute aber haben wir ihnen quasi durch vorangegangene Fehlpässe geschenkt!“

Weiter geht es für den Bezirksligisten bereits am Sonntag mit dem nächsten Testspiel. Dann geht es zum SV Hemelingen.