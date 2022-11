TSV Ottersberg sorgt in Achim für klare Verhältnisse

+ © vst Görkem Colak. © vst

Nichts anbrennen ließen Ottersbergs Bezirksliga-Fußballer am Sonntag im Derby beim abstiegsbedrohten 1. FC RW Achim. So nahm das Team von Coach Axel Sammrey einen nie gefährdeten 4:0 (2:0)-Erfolg mit auf die kurze Heimreise.

Achim/Ottersberg – Und der Sieg der Gäste ging absolut in Ordnung. Das räumte auch Achims Coach Kostas Efeoglou später unumwunden ein, konstatierte: „Ottersberg hat das gut gemacht, war letztlich klar besser als wir. Allerdings hätte die Partie kippen können, wenn uns nach dem 0:2 nicht ein klarer Elfer verweigert worden wäre!“ So kam Behcet Kaldirici im 16er zu Fall, der Unparteiische ließ allerdings unter großen Protesten der Hausherren weiterspielen (25.). Und noch einmal hatten die Achimer den Anschluss auf dem Fuß. Dieses Mal aber war der Winkel für Kaldirici (28.) zu spitz. „Ja, da hätte es sicherlich noch einmal kribbelig werden können. Den Elfer gegen uns hätte man durchaus geben können. Es war letztlich auch ein hartes Stück Arbeit, die wir da leisten mussten. Aber die Jungs haben es letztlich sehr diszipliniert über die Bühne gebracht“, so Sammrey, der früh das 0:1 durch den starken Görkem Colak nach Throl-Pass notieren durfte (15.). Nur fünf Minuten später ging dann Colak im 16er zu Boden, den Strafstoß versenkte Daniel Throl zum 0:2.

Nach der Pause legten die Wümme-Kicker dann relativ schnell erneut durch Colak nach, der nach einer Kopfballverlängerung durch Throl nach Luckyman-Flanke am schnellsten schaltete – 0:3 (58.). Damit war die Messe in diesem Derby recht früh gelsen. Aufregung gab es dann nur noch einmal in der Partie, als Colak erneut im Strafraum gelegt wurde, es den nächsten Strafstpoß für Ottersberg gab. Colak trat dabei selbst an, scheiterte aber an Keeper Lukas Schuler. Allerdings liefen die Achimer zu früh in den 16er, sodass der Unparteiische die Aktion wiederholen ließ. Diesmal trat Throl an – 0:4 (74.).