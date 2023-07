TSV Ottersberg setzt erste echte Duftmarke

Von: Frank von Staden

Teilen

Ist hier auch von Fischerhudes Henning Wiechmann nicht zu bremsen: Dreifachtorschütze Mert Bicakci. © von Staden

Über weite Strecken einen sehr überzeugenden Auftritt lieferte am Freitagabend der TSV Ottersberg in seinem ersten offiziellen Saisonauftritt ab. So ließ er im Wümme-Derby gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn nur sehr wenig anbrennen und zog auf heimischem Terrain durch ein glattes 5:0 (3:0) in die 2. Runde des Bezirkspokals ein.

Ottersberg/Fischerhude – Von Beginn an übten die Hausherren großen Druck auf die defensiv tief gestaffelten Fischerhuder aus, die stark darauf bedacht waren, den klar favorisierten Ottersbergern in diesem Bezirksliga-Duell so wenig Raum wie möglich zu bieten, mit einigen schnellen Kontern aber zumindest im ersten Abschnitt durchaus gefährlich waren. Um es vorwegzunehmen: Die Platzherren fanden dennoch immer wieder durch feines Kombinationsspiel die erhofften Lücken. Vor allem der spielfreudige Neuzugang Mert Bicakci wusste da zu gefallen. So nutzte er gleich nach drei Minuten seine erste echte Chance zur Führung – 1:0. Und nur wenig später langte der Stürmer im zweiten Nachfassen erneut zu (14.). Das 3:0 (28.) leitete er dann gemeinsam mit Daniel Throl ein, die Neuzugang Nummer zwei, Björn Hakanson, clever freispielten und dieser dann Neuzugang Nummer drei, Patrick Hirsch, den Treffer auflegte.

Die Gäste zeigten sich davon schon etwas beeindruckt, hatten aber auch ihre Möglichkeiten nach Kontern. Erst verfehlte Jannis Krenz knapp (16.), dann völlig frei auch Patrick Klee (33.). Und Sekunden vor der Pause scheiterten Kilian Grimm sowie erneut Klee am stark reagierenden Leon Seeger.

Nach der Pause ließen es die Ottersberger dann etwas ruhiger angehen, legten aber noch zwei weitere Treffer nach. Erst markierte Bicakci nach einem feinen Solo über die linke Seite das 4:0 (74.), dann schaltete der eingewechselte Nuno Seeger nach einem Freistoß am schnellsten (83.).

In dieser Form dürfte der TSV Ottersberg zu den heißen Titelfavoriten in der Bezirksliga gehören. Doch ist dieses Ergebnis in der frühe der Vorbereitungsphase noch wenig aussagekräftig.