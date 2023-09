TSV Ottersberg: Percani macht den Deckel drauf – 3:1

Von: Frank von Staden

Egzon Percani © Staden, Frank von

Weiter mit blütenweißer Weste führt der TSV Ottersberg die Tabelle der Fußball-Bezirksliga an. Auch die Reserve des Heeslinger SC vermochte den Primus nicht zu stoppen in einer Partie, „die fußballerisch nicht gerade auf einem hohen Niveau stand. Uns fehlten oft die spielerischen Elemente“, fand Ottersbergs Coach Mike Gabel doch das ein oder andere Haar in der Suppe.

Ottersberg – Nach einem erweiterten Konter, die Gäste hatten zuvor eine eigene Ecke, brachte Can Sengül die Hausherren im Front (11.), Dominik Rosenbrock, der dieses Mal als Zehner auflief, brachte dann einen Freistoß von Daniel Throl, der am Pfosten landete, zum 1:1 unter (20.). „Danach haben wir einige sehr gute Chancen leichtfertig liegen gelassen“, sah Gabel dann in Halbzeit zwei lange ein umkämpftes Spiel. Mit einem abgefangenen Freistoß leitete dann starke Patrick Hirsch, der ein Sonderlob vom Trainer erhielt, die Führung durch Daniel Throl ein (71.), dem Egzon Percani per Strafstoß das 3:1 (75.) folgen ließ, als Throl im 16er zu Fall kam. Damit war letztlich der Deckel auf ein Spiel gelegt, in dem sich die Gäste doch arg strecken mussten und in dem Björn Hakansson in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+4) sah.