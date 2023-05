Nichts geht mehr beim TSV Ottersberg

Von: Frank von Staden

Ottersbergs Aushilfsstürmer Christian Hennings (11) hatte im Angriff der Wümme-Kicker einen enorm schweren Stand. © von Staden

Rien ne va plus – nichts geht derzeit mehr beim Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg, der aufgrund größter Personalsorgen mit einem völlig zusammengewürfelten Rumpfteam im Heimspiel gegen die TuSG Ritterhude aber auch gar nichts auf die Kette brachte und hochverdient mit 0:2 (0:1) verlor.

Ottersberg – Das war wirklich gar nichts, was die Mannschaft von Trainer Axel Sammrey da auf dem staubtrockenen Rasen gegen einen abstiegsbedrohten Klub aus Ritterhude an der Wümme an den Tag legte. Der Wille war da, ja. Der Einsatz – bis zu einem gewissen Prozentsatz – auch. Aber alles andere war absolutes Stückwerk, Torchancen bis weit in die zweite Spielhälfte gar nicht vorhanden. „Wie denn auch“, versuchte dann Coach Axel Sammrey seine Schützlinge später gleich in Schutz zu nehmen. Einen Vorwurf gab es aus seinem Munde in gar keiner Form. Allerdings räumte er zumindest auch ein: „Es gab heute nur einen Spieler, der irgendwie noch Normalform abrufen konnte – und das war Leon Seeger im Tor. Mit fünf neuen Spielern in der Startelf aber doch auch gar kein Wunder! Dass sie überhaupt ins Spiel gefunden haben, ist schon beachtlich. Aber es stimmt, im Moment sind wir in dieser Verfassung nicht tauglich für die Bezirksliga!“ Und eine Besserung scheint so schnell auch nicht in Sicht.

Für die Gäste war diese Ottersberger Notelf natürlich ein Segen. Denn obwohl auch sie nur überschaubaren Bezirksliga-Fußball auf den Platz „zauberten“, waren sie bis Mitte des zweiten Durchgangs klar Herr auf fremdem Terrain. „Dass wir dann in der Schlussphase fast noch was Zählbares holen hätten können, sagt da einiges aus“, so Sammrey. Der musste nach einem dicken Bock von Leonard Belba, der ein Zuspiel im eigenen Fünfer mit der Hacke versuchte, woraufhin dem verdutzten Altherrenspieler Marc Schlichting ein Eigentor unterlief, früh das 0:1 (10.) notieren. In der Folge sorgte dann vor allem Leon Seeger dafür, dass es bis zur Pause beim knappen Rückstand blieb.

Auch nach dem Wechsel zeichnete sich erst einmal keine Änderung im Spielverlauf ab. Scheiterten noch Ritterhudes Yildirim als auch Hybsz am stark reagierenden Seeger, so war der Schlussmann dann in der 57. Minute machtlos, als er einen Schuss von Barth nach einem Konter zum 0:2 passieren lassen musste. Danach aber bissen sich die Hausherren immer mehr in diese Partie hinein und verzeichneten jetzt auch einige gute Torchancen. Doch erst übersah Julian Stiehl den völlig frei stehenden Zweitherren-Angreifer Christian Hennings (70.), dann jagte Torjäger Daniel Throl, der sich sichtlich nicht in Vollbesitz seiner Kräfte befand, das Sportgerät aussichtsreich in die Arme des TuSG-Schlussmannes (88.). Als dann zwei weitere Halbchancen der Gastgeber verpufften, durften die Ritterhuder drei für sie eminent wichtige Punkte bejubeln.