TSV Ottersberg: Mit Sieg über SVV Hülsen für den Markt einstimmen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wieder an Bord – gegen Hülsen auch in der Startelf? Ottersbergs Offensiv-Ass Daniel Throl (am Ball). © von Staden

Zuletzt zwei Derbys am Freitagabend gewonnen, da dürfte dreimal Ottersberger Recht sein – zumindest für alle, die es mit den Grün-Weißen halten: Am Freitagabend (19.30 Uhr) erwartet die Sammrey-Elf den SVV Hülsen zum Bezirksliga-Duell.

Ottersberg – „Da können wir uns so richtig für den Gang zum Ottersberger Markt einstimmen“, gibt sich Coach Axel Sammrey hoffnungsvoll. Zumal seine Wümme-Kicker sowohl beim 2:0 gegen den TV Oyten als auch beim 1:0 in Riede ohne Gegentreffer geblieben sind. „Klar ist die Brust dann breit. Aber es wird kein leichter Gang für uns, denn Hülsen hat einige sehr gute Fußballer in den Reihen und spielt einen ordentlichen Ball nach vorne“, geht Sammrey von einem äußerst interessanten Duell aus.

Fünf Rückkehrer, aber Leonard Belba fehlt

Am liebsten würde er seine siegreiche Elf nicht verändern („die Jungs haben es gut gemacht“), aber ein wichtiger Akteur fehlt diesmal. Leonard Belba ist privat verhindert, was Sammrey als herben Verlust wertet. Wer die Linksverteidiger-Position einnimmt, wird der Verdener kurzfristig nach dem Abschlusstraining entscheiden. Einige Alternativen hat er dafür. Leon Seeger kehrt ins Tor zurück, auch Ersatzkeeper Niklas Jakuszeit ist wieder da, womit Felix Mindermann pausieren kann.

Insgesamt hat Sammrey die Qual der Wahl, denn die zuletzt fehlenden Maciej Stenzel, Daniel Throl, Kassim Diallo stehen unter Flutlicht zur Verfügung – wie auch Rückkehrer Egzon Percani nach Urlaubsende. Wer von ihnen zu Beginn aufläuft, bleibt noch offen.

Vorwärts hofft auf Maurice Bertram

Auf der anderen Seite reist der SVV Hülsen mit gleichem Kader wie am Sonntag an. Sebastian Koltonowski (privat verhindert) sowie die verletzten Sipan Sürer und Marcel Meyer pausieren weiter. Ein Fragezeichen steht hinter Maurice Bertram, der beim 1:1 gegen Lilienthal mit Blessur am Sprunggelenk ausgewechselt wurde. „Wir hoffen, dass es bei ihm geht“, meint Lars Büsing. Der Vorwärts-Coach sieht die Ottersberger als Favoriten an: „Sie haben anderen Ansprüche als wir, stehen vor uns und haben ein Heimspiel. Für uns kommt es in erster Linie darauf an, die Anzahl der Gegentore zu minimieren und bei der Chancenverwertung routinierter zuzuschlagen.“