TSV Ottersberg lässt in Worpswede zu viel liegen

Von: Frank von Staden

Sorgte mit seinem verwandelten Strafstoß für den zwischenzeitlichen Ausgleich: Daniel Throl. © von Staden

Der Bezirksliga-Hit zwischen dem Tabellenführer FC Worpswede und dem Verfolger TSV Ottersberg hielt am Sonntag, was er im Vorfeld versprach. Beim hauchzarten 2:1 (1:1) der Gastgeber stand im Vorfeld Spitzenspiel drauf – und Spitzenspiel war dann auch absolut drin.

Worpswede – Es war das erwartete Bezirksliga-Spiel zweier Teams, die momentan auf Augenhöhe in der Liga agieren, auch wenn der FC Worpswede derzeit weiter von Erfolg zu Erfolg eilt und am Sonntag auch vom TSV Ottersberg nicht ausgebremst werden konnte. Dabei entschied diese Partie, in der die Gäste von der Wümme in fast allen Belangen einen Tick mehr vorzuweisen hatten, letztlich die Kaltschnäuzigkeit eines Torjägers, der zuvor im Grunde nicht zu sehen war, dann aber gnadenlos ablieferte: So vollendete Derrick Ampofo den besten Spielzug der Gastgeber im gesamten Match zu einem Zeitpunkt (81.), als alles schon nach einem eigentlich gerechten Remis roch. „Dafür ist er da. Er weiß eben, wo das Tor steht. Das zeichnet einen Goalgetter aus“, zog da später Worpswedes Trainer Gerd Buttgereit den Hut vor seinem Kapitän. Wohl wissend, dass die Gäste kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte (52./54.) quasi gleich zweimal die fast identische Chance durch die durchbrechenden Daniel Throl und Egzon Percani besaßen, die aber ihre Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen konnten.

„Nutzen wir diese glasklaren Dinger, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Das ist bitter, denn einen Punkt hätten wir uns hier und heute verdient gehabt. Zumal wir spielerisch, kämpferisch und auch läuferisch etwas mehr anzubieten hatten. Doch auch wenn Worpswede letztlich als Sieger den Platz verlassen darf, so sagt das doch zum jetzigen Zeitpunkt kaum etwas aus“, konstatierte da kurz nach Spielschluss Ottersbergs Coach Axel Sammrey, der seinem Team auch eine vorzeigbare Leistung attestieren durfte.

Dabei musste die TSV-Elf nur 30 Sekunden nach Anpfiff der Begegnung erst einmal eine ganz bittere Kröte schlucken. So hoppelte ein Rückpass von Artur Janot, der dieses Mal als Innenverteidiger aufgeboten wurde „und seine Sache super gelöst hat“, so Sammrey, über den schussbereiten Fuß von Keeper Leon Seeger ins Netz – 1:0. Doch die Ottersberger ließen sich davon überhaupt nicht beirren und kamen dann auch nach 35 Minuten zu Ausgleich, nachdem zuvor schon Görkem Colak aus 17 Metern aussichtsreich scheiterte (21.). Allerdings beschenkten dieses Mal die Hausherren den Gegner. So setzte Alpha Fadiga im 16er gegen Egzon Percani zu einer eingesprungenen Grätsche an – ein Geschenk, das Percani dankend annahm. Den folgenden Strafstoß verwandelte Daniel Throl eiskalt. „Bis zur Pause und einige Zeit danach hatte dann Ottersberg den Vorteil auf seiner Seite, ab der 70. Minute aber ließen sie nach und wir bekamen das Spiel in den Griff“, so Buttgereit, der vor allem nach dem erneuten Führungstreffer seiner Elf noch eine Riesenkonterchance seines Teams notieren durfte, die aber Leon Seeger gegen den durchbrechenden Felix Ambrosi zu vereiteln wusste.