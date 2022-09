TSV Ottersberg hat Freigabe für Egzon Percani

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Freigabe: Egzon Percani könnte sofort für Ottersberg spielen, ist aber im Urlaub. © Westermann, Fritz

Auftatmen beim TSV Ottersberg: Der Fußball-Landesligist hat die Freigabe für Egzon Percani erhalten. Der Rückkehrer aus Riede wäre als Vertragsamateur sofort spielberechtigt, düst vor dem Match am Sonntag in Ippensen aber erstmal in Urlaub.

Ottersberg – Die gute Nachricht für den TSV Ottersberg vorweg: Der Fußball-Landesligist hat die Freigabe für Egzon Percani – der Neuzugang vom MTV Riede wäre also als Vertragsamateur am Sonntag (15 Uhr) beim SV Ippensen spielberechtigt gewesen. Betonung auf „wäre gewesen“ – der Rückkehrer verabschiedet sich in Urlaub und ist erst am 23. September gegen Hülsen wieder dabei. Markus Bremermann freute sich am Donnerstag jedenfalls mächtig über die Freigabe: „Schön, dass es Riedes Frank Lindenberg am späten Mittwoch noch hinbekommen hat.“

Görkem Colak stürmt von Beginn an

„Im Training hat Egzon gezeigt, wie wertvoll er für uns sein kann, obwohl er noch nicht bei 100 Prozent ist“, berichtet Kapitän Artur Janot. In Ippensen soll es ein anderer von Beginn an richten: Görkem Colak, zuletzt am Freitagabend eingewechselt, kann sonntags immer sofort Gas geben. Neben Percani fehlt Martin Janot noch nach Innenbandriss im Knie, Enes Acarbay ist beruflich im Ausland. Zwar erwartet Janot eine kompakte SVI-Elf, hofft aber, dass sein TSV in der Offensive bessere Lösungen findet als zuletzt beim 0:1 gegen Visselhövede.