TSV Ottersberg: Eine Pflicht, die nicht einfach ist

Von: Frank von Staden

Teilen

Warnt: Axel Sammrey. © Privat

Im Grunde ist der Auftritt des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg am Sonnabend bei der gebeutelten TuSG Ritterhude eine Pflichtaufgabe, doch trotz der zuletzt erfolgreichen Serie von vier Siegen im Oktober warnt Coach Axel Sammrey: „Klar könnte es mit dem fünften Sieg ein goldener Oktober für uns werden, doch wir müssen extrem aufpassen, dass unser derzeit großes Selbstvertrauen uns nicht übermütig macht!“

Ottersberg – Denn die Gastgeber, bei denen die Ex-Ottersberger Kevin und Eugen Zilke im Team stehen, rangieren zwar unten in der Tabelle, erzielten aber teilweise gute Ergebnisse wie gegen Osterholz (1:2) oder auch Heeslingen (3:4). Fehlen werden in dieser Partie Tavan (privat), Beslenmis (Hand) sowie Artur Janot (Oberschenkel), dafür wären Batke, Stenzel, Roman Janot als auch Schlichting wieder einsatzbereit. Sammrey hat also die Qual der Wahl.