Start-Schuss in der Fußball-Bezirksliga: Zwei Derbys im Fokus

Von: Frank von Staden

Jan Fitschen © Staden, Frank von

Verden – Startschuss für die heiße Rückrundenphase in der Fußball-Bezirksliga. Dabei stehen vor allem die Derbys in Verden sowie in Achim im Blickpunkt. Anpfiff ist bei den Sonntagsspielen dabei um 15 Uhr.

TuSG Ritterhude - TSV Fischerhude-Quelkhorn (Sa., 12 Uhr). Bereits um 12 Uhr wird diese Partie am Sonnabend angepfiffen. „Eigentlich war eine andere Uhrzeit geplant, aber so haben die zahlreichen Werder-Fans in beiden Teams die Gelegenheit, das Spiel noch zu sehen“, schmunzelt da Fischerhudes neuer Coach Vitalij Kalteis, der mit einem vollen Kader anreisen wird. „Jede Mannschaft hat mit einigen Angeschlagenen zu kämpfen. Auch wir. Aber das ist uninteressant“, so der Übungsleiter, der aber auf Stammkräfte wie Lukas Klapp oder auch Jan Schröder bauen kann. Kalteis: „Wir sind gewappnet!“

TSV Ottersberg - Heeslinger SC II (So., 15 Uhr). „Unser Platz ist zwar nicht so gut wie im Frühling. Doch wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden wir spielen“, ist da Ottersbergs Coach Axel Sammrey, der in der Winterpause seinen Kader leicht ausgedünnt hat, zuversichtlich. Konnten die Ottersberger ihre Testspiele, die alle verloren gingen, nur mit einem Rumpfteam bestreiten, stehen jetzt wieder Mehmet Delibas, Martin und Artur Janot sowie auch Rückkehrer Drilon Demaku zur Verfügung. Nicht dabei ist der langzeitverletzte Daniel Throl. Sammrey: „Ein ganz herber Verlust, aber wir werden das anders auffangen!“

Axel Sammrey © Privat

FC Worpswede - TV Oyten (So., 15 Uhr). Gleich einmal eine richtig knackige Aufgabe für die Oytener beim Tabellenprimus. „Da wissen wir dann sofort, wo wir wirklich stehen“, sagt da TVO-Coach Jan Fitschen, der sehr optimistisch ins Künstlerdorf reist. Denn sein Team lieferte eine optimale Vorbereitung ab, musste sich nur im Testspiel gegen den Rotenburger SV geschlagen geben. Fehlen wird nur Christian Czotscher (Rücken). „Ich denke, wir werden Worpswede schon Paroli bieten können, dazu ist meine Mannschaft absolut in der Lage. Etwas mitzunehmen ist da unser klares Ziel“, So Fitschen weiter.

FC Verden 04 II - MTV Riede (So., 15 Uhr). „Wir spielen auf jeden Fall. Auf welchem Platz, werden wir kurzfristig entscheiden. Vielleicht sogar im Stadion“, sieht Verdens Coach Jan Twietmeyer sein Team für die Rückrunde bestens gerüstet. „Schaffen wir es, unsere Leistung aus den Testspielen auch im Derby abzurufen, bin ich sehr optimistisch!“ Fehlen werden verletzungsbedingt Bergmann und Gansbergen, Brtan weilt im Urlaub. Auch sein Pendant Denis Schymiczek strahlt viel Zuversicht aus: „Wir haben uns noch längst nicht aufgegeben. Unser kleiner Kader hat sich noch einmal richtig eingeschworen. Und ab März könnten auch Marvin Just und Lennart Schröder wieder dabeisein. Wir sind für das Derby gerüstet!“

1. FC RW Achim - SVV Hülsen (So., 15 Uhr). Auch Achims Coach Kostas Efeoglou lässt keine Zweifel aufkommen, dass das Derby wetterbedingt auf der Kippe stehen könnte: „Wir hätten ja auch die Gelegenheit, auf dem Kunstrasen zu spielen. Wir werden das kurzfristig entscheiden. Ich gehe aber davon aus, dass wir in Bierden spielen werden. Wir sind für die Rückrunde und das Derby gut gerüstet. Die Vorbereitung lief auch bestens. Ich denke, dass wird ein interessanter Vergleich mit Hülsen werden.“

Davon geht auch Uwe Bischoff aus. Dem Hülsener Trainer ist es ganz recht, „dass es nun endlich los geht. Alle sind heiß auf dieses Spiel, in dem es ja gleich für beide um wichtige Punkte geht. Wir hatten eine gute Vorbereitung, konnten viel trainieren. Es hat gepasst!“ Verzichten muss der SVV nur auf Bertram, der an der Ferse verletzt ist.