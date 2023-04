TSV Ottersberg: Ogur Beslenmis geht am Saisonende

Von: Hendrik Denkmann

Ogur Beslenmis verlässt den TSV Ottersberg am Saisonende und kehrt zum VfL Visselhövede zurück. © Verein

Ogur Beslenmis verlässt den Bezirksligisten TSV Ottersberg am Saisonende und zieht wieder das Trikot des Liga-Rivalen VfL Visselhövede an. Für den 27-Jährigen ist es nach zwei Jahren eine Rückkehr.

Ottersberg - „Für mich war es Zeit, den Aufwand zu verringern. Ich arbeite in ,Vissel‘, wohne in Rotenburg und spiele in Ottersberg. Das war mir auf Dauer einfach zu viel“, erklärt Beslenmis.

Beslenmis voll zufrieden an der Wümme

Und der Außenverteidiger ergänzt: „Außerdem kenne ich die Jungs fast alle aus meiner Zeit dort.“ Am Donnerstag teilte der Defensive seine Entscheidung den Ottersberger Teamkollegen mit. Im Groll gehe er dort nicht, betont er. Im Gegenteil: „Was ich in den zwei Jahren in Ottersberg erlebt habe, damit bin ich voll zufrieden. Ich hatte keine Probleme mit den Jungs.“

Ebenso war der Trainerwechsel – Mike Gabel übernimmt nach dieser Saison das Amt in Ottersberg von Axel Sammrey – kein ausschlaggebender Punkt für seinen Transfer. „Ich habe mit Mike Gespräche geführt. Er wollte mich gerne halten, aber ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen.“