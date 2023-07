Fußball-Kreisligist TSV Lohberg holt Niklas Wigger

Glücklich über sein fehlendes Puzzleteil: Lohbergs Coach Ricardo Seidel präsentiert Neuzugang Niklas Wigger (rechts). © Verein

Ricardo Seidel, Fußball-Trainer des TSV Lohberg, kann mit Niklas Wigger vom TSV Blender jetzt das noch fehlende Puzzleteil für die neue Kreisliga-Saison einbauen.

Lohberg - „Mit Niklas haben wir uns nicht nur in der Kaderbreite noch mal verbessert, sondern auch die Qualität innerhalb der Mannschaft um einiges angehoben. Seine Art Fußball zu spielen, seine Motivation bei jedem Training, seine Ausstrahlung auf und neben dem Platz, sind zusammengefasst Parameter, die man nicht so häufig findet. Wir kennen uns schon sehr lange und der Kontakt ist nie abgerissen. Ich bin umso glücklicher, dass Niklas sich für uns und diesen Verein entschieden hat“, so der Übungsleiter überschwänglich.

Wigger soll der Mannschaft nicht nur auf dem Platzen helfen, sondern gemeinsam mit den Leistungsträgern und dem Trainerteam die neu zur Mannschaft gestoßenen ehemaligen A-Jugendspieler führen und fordern.