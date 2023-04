Fußball: TSV Lohberg gründet 2. Herren

Spartenleiter Steffen Lühning (l.) freut sich über die Zusage von Harm Bargfrede (r.), die neue 2. Herren zu übernehmen. © Privat

Der TSV Lohberg wird zur neuen Saison wieder eine zweite Herrenmannschaft zum Spielbetrieb melden und präsentiert mit Harm Bargfrede aus Wittorf nun auch den Trainer für die neue Mannschaft.

Kirchlinteln/Luttum – „Unsere U19 wechselt zum Sommer in den Herrenbereich. Wir wollen unserem Nachwuchs mit der 1. Herren in der Kreisliga und einer neuen 2. Herrenmannschaft ein attraktives Angebot machen“, freut sich Spartenleiter Steffen Lühning auf das neue Projekt bei den Schwarz-Gelben. Der 25-jährige Bargfrede besitzt die C-Lizenz und ist aktuell als Co-Trainer beim Bezirksligisten VfL Visselhövede aktiv, hat in der Vergangenheit aber auch schon mehrere Jugendmannschaften in seinem Heimatverein in Wittorf gecoacht. „Harm ist positiv fußballverrückt und kann super mit jungen Menschen arbeiten – er passt mit seiner Begeisterung absolut zu unserem Verein und ist für diese neue Aufgabe unser Wunschkandidat gewesen“, erklärt Lühning und hofft auf eine positive Entwicklung unter der Leitung des Lehramtsstudenten.

„Wir haben sehr gute Gespräche geführt und haben viel vor – wer sich gut macht, soll jederzeit auch die Möglichkeit haben, künftig in der Kreisliga zum Einsatz zu kommen“, freut sich Bargfrede auf die Perspektive für die jungen Spieler. Interessierte Fußballer, die Teil dieses Neustarts in der 3. Kreisklasse werden möchten oder nach einer Pause wieder neu einsteigen wollen, können sich bei Harm Bargfrede unter 0151-58730928 melden.