TSV Kirchlinteln: Churchtown Checkers lassen die Pfeile fliegen

Von: Henning Leeske

Teilen

Auf geht´s: Die Churchtown Checkers mit Henning Krismann, Frank Rosendahl, Heinrich Gade und Dennis Bayer (v.r.) in der frisch abgenommenen Spielstätte. © Leeske

Die Nervosität der Churchtown Checkers vom TSV Kirchlinteln steigt: Am 26. August steht ihr Debüt in der Kreisliga Mitte des Bezirksdartverbandes Lüneburger Heide (BDVLH) an. Dann startet der erste reguläre Ligaspielbetrieb der Newcomer der Dartszene – und ihre Pfeile fliegen hoffentlich regelmäßig in die Trippelzwanzig für ein starkes 180.

Kirchlinteln - Um die Regularien hinsichtlich der Wettkampfstätte zu erfüllen, nahm die Spartenleitung kürzlich die drei neu geschaffenen Dartboards ab. Dazu mussten die Abmessungen der Spielstätte überprüft werden. „Ein klares Check“, gab es vom Spartenleiter Heinrich Gade nach der Kontrolle mit dem Maßband.

Aufgrund der hohen Anzahl von neuen Spielstätten sehe sich der Verband in dieser Saison nicht in Lage, alle Austragungsorte selbst zu überprüfen. Deswegen übertrug man dies eigenverantwortlich auf die neuen Starter in der Liga. Somit waren die Churchtown Checkers in der Pflicht, Maße, Abstände und Lichtverhältnisse nach der Sport- und Wettkampfordnung des BDVLH nachzuweisen und zu dokumentieren. Gastvereine hätten jedoch die Möglichkeit eines Einspruches und einer Forderung nach offizieller Überprüfung.

Sparte hat sich mit 19 Dartern etabliert

„Nach zwei Jahren hat sich die Dartsparte mit 19 Mitgliedern fest im Verein etabliert. Daraus erfolgt als logische Konsequenz der Wunsch aller aktiven Spieler, sich mit anderen Teams sportlich zu messen“, schilderte Gade die Motivation der gelbschwarzen Checker vom Gibbach. „Wer checkt, hat Recht“, blickte Gade schon auf das erste echte Match in der Darthöhle in Gelb und Schwarz voraus. Nach allen Vorbereitungen stehe mit dem ersten Check nach erfolgreich gescorten 501 die Stunde der Wahrheit an.

Mit ungefähr 300 neuen Spielern in 57 Mannschaften und 22 neu gegründeten Vereinen könne man durchaus von einem kleinen Boom für den Dartsport in der Lüneburger Heide sprechen. Klar, dass hierbei der Erfolg des German Giant Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft auch einen gewissen Anteil hat.

„Die Churchtown Checkers freuen sich über jeden Interessierten, der den Weg ins Vereinsheim des TSV findet, um sich auch von dieser Sportart in geselliger Runde begeistern zu lassen“, warb Gade für noch mehr Pfeilewerfer. Das Training findet immer dienstags ab 19 Uhr und freitags ab 18 Uhr in Kirchlinteln, Zum Lindhoop 15, statt. Dazu und zu den Heimspielen, das erste am 2. September ab 19 Uhr, sind Gäste in der neuen Spielstätte herzlich willkommen.