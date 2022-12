TSV Intschede: Mit einem Sieg das Jahr beenden

Von: Kai Caspers

Ihr Einsatz ist noch etwas fraglich: Intschedes Valerie Steinhauser. © wes

Vor einer Pflichtaufgabe stehen die Damen des Handball-Landesligisten TV Oyten II in der Partie beim Schlusslicht in Adendorf. In eigener Halle erwartet der TSV Intschede den SV Garßen-Celle zum Duell der Tabellennachbarn.

TSV Intschede - SV Garßen-Celle (So., 13 Uhr). „Für uns ist das letzte Spiel in diesem Jahr. Und natürlich wollen wir das erfolgreich bestreiten. Zumal wir uns dann endgültig ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt hätten“, lautet die klare Ansage von Intschedes Trainer Peter Bartniczak. Personell haben die Gastgeberinnen keine Probleme. Lediglich Valerie Steinhauser war unter der Woche etwas kränklich, „doch ich gehe davon aus, dass sie am Sonntag dabei ist“, so Bartniczak. Bezüglich des Gegners hat Intschedes Trainer keine großen Erkenntnisse. „Auffällig sind nur die unterschiedlichen Ergebnisse. Da gibt es schon gewisse Unterschiede zwischen den Spielen in eigener und fremder Halle“, verweist Intschedes Trainer auf die Tatsache, dass der SV auswärts bis dato noch ohne Punktgewinn ist. „Und das soll auch so bleiben!“

SG Adendorf/Scharnebeck - TV Oyten II (Sa., 18 Uhr). Sebastian Kohls will im Vorfeld erst gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. „Jeder kann die Tabelle lesen. Die Rollen sind ganz klar verteilt“, bezeichnet Oytens Trainer die Partie dann auch als klare Pflichtaufgabe. „Natürlich werden wir den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem zählt für uns nur ein Sieg.“ Verzichten müssen die Gäste auf Freija Hartmann und Kim Pleß (beide krank). Dafür ist Mareike Schlegel wieder im Training und eventuell schon eine Alternative. kc