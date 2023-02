TSV Intschede liefert eine Galavorstellung ab

Von: Frank von Staden

Michele Dahlendorf feierte mit ihrem Team einen Kantersieg gegen die HSG Elbmarsch. Archi © Westermann

Was für eine Galavorstellung der Intscheder Handballerinnen im Tabellennachbarschaftsduell mit der drittplatzierten HSG Elbmarsch. So feierte das Team von Coach Peter Bartniczak einen im Vorfeld kaum für möglich gehaltenen 38:28 (18:12)-Kantersieg und deklassierte die Gäste regelrecht mit diesem Ergebnis, „das auch noch höher hätte ausfallen können“, so der Intscheder Übungsleiter.

Intschede – Von Beginn an lief es dabei bei den Gastgeberinnen, die wieder auf Mia Feline Bruhn zurückgreifen konnten, „die unserer Deckung sehr viel Sicherheit verlieh“, lobte Bartniczak später auch explizit Keeperin Alina von Ahsen, die hinter einer sehr guten Abwehr ganz viel wegfischte, was da noch durchkam. So wurde es von Beginn ein echtes Schaulaufen, bei dem die Gegnerinnen in vielen Situationen nur zuschauen konnten. „Vor allem unsere erste Welle war im zweiten Durchgang richtig knackig. Letztlich hat wirklich alles funktioniert. Es ist eben so: Wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf“, so der Intscheder Trainer, der im letzten Drittel dann allen Spielerinnen Einsatzminuten gab.

Tore TSV Intschede: Bruhn, Steinhauser (je 3), Lukovac, C. Witzschke (je 2), M. Witzschke (10/1), Meisloh (5/2), Dahlendorf (12/2), Schwittek (1).