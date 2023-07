TSV Fischerhude-Quelkhorn unterliegt TSV Bassen mit Rumpfteam 1:3

Von: Frank von Staden

Traf: Kevin Segelken. © häg

Ein kurzfristiges Testspiel an der Wümme vereinbarten am Wochenende Fußball-Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn und der klassentiefere TSV Bassen, nachdem die Gäste ihren „Tag der Fans“ absagen mussten. Am Ende dominierte der Kreisligist gegen ein Rumpfteam der Hausherren mit 3:1 (1:0).

Fischerhude/Bassen – „Wir waren gerade im ersten Abschnitt das bestimmendere Team, mussten erst 20, 25 Minuten vor dem Abpfiff abreißen lassen, als uns so langsam die Körner ausgingen und die Fischerhuder doch noch einige Torchancen verzeichnen konnten“, konstatierte da später Bassens Neu-Coach „Max“ Behrens, der nach einer Ecke die Führung seiner Elf durch Yannick Hansen notieren durfte (39.), allerdings nach 60 Minuten dann auch den Ausgleich durch Dennis Klee. In der Folge wurde Fischerhude immer besser, die Tore aber erzielten am Ende nur noch die Gäste, die damit untermauerten, dass sie durchaus zu den Favoriten in der stark besetzten Kreisliga Verden gezählt werden müssen. Mit einem sehenswerten Heber aus gut 20 Metern stellte Lukas Zerrenner auf 2:1 (64.), nach einem Konter über Mark Moffat und Johannes Niehaus gelang dann Bassens Kevin Segelken das 1:3 in der 77. Spielminute. Die Platzherren waren in der Schlussphase dem Anschlusstreffer immer wieder sehr nahe, vermochten das Sportgerät aber nicht zu versenken.