TSV Fischerhude-Quelkhorn: Coach Kalteis hofft gegen FC Verden 04 II auf nächsten Schritt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Im Derby vielleicht wieder dabei: Michel Wülbers-Mindermann (am Ball), Sechser des TSV Fischerhude-Quelkhorn, bekam zumindest das „Go“ von den Ärzten. Archiv © von Staden

Nach durchwachsenem Saisonstart wartet ein heikles Derby auf den TSV Fischerhude-Quelkhorn: Die Kalteis-Elf bekommt es in der Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr) daheim mit dem FC Verden 04 II zu tun.

Fischerhude/Verden - „Das ist eine spielstarke Mannschaft, da müssen wir schon alles reinhauen. Aber wir werden versuchen, auf eigenem Platz etwas zu holen“, weiß Coach Vitalij Kalteis um die Schwere der Aufgabe.

Michel Wülbers-Mindermann erhält „Go“

Dass noch einiges fehlt und die Wümme-Kicker noch nicht da stehen, wo sie gerne hinwollen, offenbarte sich in Anderlingen. Der Trainer: „Grundfitness und Offensivspiel gilt es zu verbessern, nachdem wir vergangene Saison ja auf Biegen und Brechen die Klasse halten mussten. Daher kein Vorwurf an die Truppe“, hofft Kalteis auf den nächsten Schritt. Das könne aber noch dauern. Jona Oesterling (in Köln) und Kevin Sammann (privat) fehlen, dafür erhielt Michel Wülbers-Mindermann nach Verletzungen an Schulter und Knöchel das „Go“ vom Arzt.

Kato Tavan und Bastian Deke zurück in Startelf

Bei den Verdenern kehrt Kato Tavan nach ausgeheiltem Bänderriss in die Startelf zurück. Wichtig auch: Bastian Deke (zuletzt krank) bildet wieder das Sturm-Duo mit Nick Zander. Mittelfeld-Mann Tom Müller ist nach vierwöchigem Training fit und steht im Kader. Dafür fehlen Levin Felsch (Nase angebrochen), Lasse Homann (Schienbeinprellung und entzündete Sehne in der Wade). Fraglich ist Finn Austermann (privat).

Den Gastgeber schätzt FC-Coach Jan Twietmeyer kämpferisch stark ein, „mit gutem Zusammenhalt und gefährlichem Umschaltspiel. Dagegen müssen wir Lösungen finden und vor allem die Konterabsicherung haben.“