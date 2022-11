TSV Fischerhude-Quelkhorn verliert 0:1 – TSV Bassen siegt 5:1

Traf doppelt für den TSV Bassen: Nina Kobelt. © privat

Während die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen mit 5:1 beim FC Ostereistedt/Rhade einen weiteren Sieg einfahren konnten, musste sich der TSV Fischerhude-Quelkhorn im Hit gegen den Heeslinger SC n daheim knapp mit 0:1 geschlagen geben.

FC Ostereistedt/Rhade – TSV Bassen am 1:5 (1:1). Klare Angelegenheit für die Bassener Damen, die von Beginn an alles im Griff hatten beim abstiegsbedrohten Gastgeber. Die Bassener Tore in einem recht einseitigen Spielschossen Nina Kobelt (27./74), Aline Stenzel (68./72.) sowie Rebecca Schygiel (70.) bei einem Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (35.).

Das Team von Trainer Okrongli knüpfte trotz schwieriger Platzverhältnisse an die Leistung der Vorwoche an. „Vom Anpfiff weg spielten wir munter noch vorne und hatten schon nach einer halben Zeigerumdrehung die erste Chance durch Aline Stenzel, die aber knapp vorbei zielte“, so ein zufriedener Uwe Norden. In der siebten Minute traf Rebecca Schygiel den Pfosten „und auch in der Folge ließen wir zahlreiche gute Torgelegenheiten liegen“, so Norden, der dann das 1:0 durch Kobelt notieren durfte – aber auch das völlig überraschende 1:1. Dabei setzte der Ball aufgrund eines Platzfehlers noch kurz vor Torfrau Laura Edert auf und sprang ins lange Eck. In der 44. Minute setzte Aline Stenzel dann nach Eckstoß von Nina Kobelt den Ball per Kopf an die Latte.

Bassens Aline Stenzel bricht den Bann

Auch nach dem Wechsel das gleiche Bild. Bassen blieb am Drücker. In der 46. Minute besaß Alexia Weigandt die Möglichkeit zu einem Treffer und auch zahlreiche weitere gute Möglichkeiten anderer Spielerinnen fanden nicht ihr Ziel. Den Bann brach in der 68. Minute Aline Stenzel, danach brachen die zuvor leidenschaftlich verteidigenden FC-Frauen auseinander. Nach dem überzeugenden Sieg, der auch deutlich höher hätte ausfallen können, lobte Trainer Bastian Okrongli explizit seine mehrfach umgestellte Abwehr.

Vom 0:1 enttäuscht: Fischerhudes Bernd Burmeister. © Freese

TSV Fischerhude-Q. - Heeslinger SC 0:1 (0:1). Schwer enttäuscht zeigte sich Fischerhude-Quelkhorns Trainer Bernd Burmeister – allerdings weniger mit der Leistung seiner Frauen, auf die er stolz war: „Sie haben ein Klasse-Spiel hingelegt, gut kombiniert und gepresst. Es ist nur schade, dass sie sich für diesen hohen Aufwand nicht belohnen konnten. Sie haben einfach viel zu viele Chancen vergeben, sodass ein absolut ungerechtes Ergebnis herausgekommen ist.“

Burmeister lobt spielerische Stärke

Von Beginn an bestimmte die Heimelf das Geschehen, aber Mascha Laucke, Jule Laucke, Nora Burmeister, Jule Schuhmacher und Lisa Hohenstein konnten die prima herausgespielten Möglichkeiten nicht nutzen. Über die rechte Seite wurden die Wümme-Kickerinnen dann ausgekontert, beim Pass in die Mitte war Franca Meinke schneller als die Verteidigerinnen und traf zum 0:1 (19.). „Es war ein Spiel auf hohem Bezirksliga-Niveau“, fasste Burmeister die erste Hälfte zusammen.

Nach dem Wechsel wurde der TSV noch dominanter, die Laucke-Schwestern, Hohenstein und Chiara Kommnick betrieben jedoch weiterhin Chancenwucher. Zwar besaß der Gast auch seine Möglichkeiten – aber nicht so zahlreich. Ihr Coach: „Bitter nach so einer starken spielerischen Vorstellung, aber wir müssen Heeslingen fair zum Sieg gratulieren. Wenn es auch schwerfällt.“ vde/vst

TSV Fischerhude-Quelkhorn: Ni. Brüning - J. Laucke, Kittner, Mahnken (70. Thran), M. Evers, M. Laucke (34. Hohenstein), Schuhmacher (16. Grobler, 46. Holsten), Aumann, Ne. Brüning, Burmeister (39. Kommnick), Rainer.