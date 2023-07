TSV Fischerhude: Kalteis zufrieden trotz eines 0:2

Von: Frank von Staden

Vitalij Kalteis © Staden, Frank von

Ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung zur kommenden Saison verloren die Bezirksliga-Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn zwar mit 0:2 (0:0) gegen den Bremen-Ligisten FC Union 60 Bremen, dennoch zeigte sich Coach Vitalij Kalteis später durchaus zufrieden mit der Leistung seines Teams, das allerdings nur mit 14 Akteuren diese Partie absolvieren konnte.

Fischerhude – „Doch gerade im zweiten Durchgang, als die Bremer komplett durchwechseln konnten, wir aber quasi kaum etwas zum Nachlegen hatten, war meine Mannschaft gezwungen, weite Laufwege zu absolvieren. Ein besseres Training gibt es ja gar nicht! Und es war wirklich okay, was ich da gesehen habe. Dass wir dann in der Schlussphase zwei Dinger einstecken mussten, war für mich nur eine Randerscheinung“, sah der Fischerhuder Übungsleiter das 0:1 in der 64. und 0:2 in der 83. Minute.

Kalteis sah zudem auch einige Torchancen seiner Wümme-Elf. „Machen wir eine rein, können wir mit etwas Glück zur Pause auch führen“, hatte da der TSV-Trainer vor allem zwei gute Möglichkeiten durch Jannes Krenz als auch eine durch Kilian Grimm in Erinnerung.