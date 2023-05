Frauen des TSV Etelsen verteidigen Kreispokaltitel souverän

Von: Frank von Staden

Teilen

Der Jubel war groß, als Etelsens Fußballerinnen erneut den Kreispokal in die Höhe stemmen konnten. © von Staden

Der erhoffte Krimi im Kreispokalendspiel der Frauen blieb aus: So verteidigten die Fußballerinnen vom TSV Etelsen am 1. Mai auf dem Rieder Segelhorst vor einer stattlichen Kulisse mit einem glatten 4:1 (2:0)-Erfolg über den SV Holtebüttel ihren Titel, den sie vor einem Jahr erst nach Elfmeterschießen gegen den TV Oyten erringen konnten. Klar, dass der Jubel nach Abpfiff der souverän leitenden Schiedsrichterin Jarina Winkler da kaum noch Grenzen kannte.

Riede – „Das war ein ganz glattes Ding von uns. Wir haben nur ganz, ganz wenig anbrennen lassen, hatten selbst noch zahlreiche Chancen, um den Sieg letztlich noch höher zu gestalten. Holtebüttel hat uns gefordert, keine Frage. Aber wenn wir dieses Spiel nicht nach Hause gefahren hätten, wäre das schon ein ganz dickes Ding gewesen“, konstatierte da dann eher nüchtern Etelsens Trainer Sören Knop.

Bereits zur Pause machten die Schlossparkkickerinnen dabei deutlich, dass es an diesem „Tag der Arbeit“ nur ein Team geben würde, das am Ende feiern durfte. So legten Aleke Möller, die im Gewühl im 16er am schnellsten schaltete (6.), sowie Tabea Heinemann (31.) per feinem Lupfer ein 2:0 vor. Ein echtes Pfund für den SVH, der höchstens mit einigen langen Bällen Richtung TSV-Strafraum punkten konnte.

In der 52. Minute war dann der Drops für Holtebüttel gelutscht, als erneut Aleke Möller nach einem Eckstoß goldrichtig stand – 3:0. In der Folge erspielten sich die Etelserinnen weiter gute Einschussmöglichkeiten, doch erst Ema Aldag legte dann auch den verdienten vierten Treffer nach, als sie das Leder nach sträflichem Holtebütteler Ballverlust im 16er in die Maschen schlenzen durfte (70.). Was den Underdog in dieser Partie aber hoch anzurechnen war: Er steckte einfach nie auf, holte alles aus sich heraus, was drin war. Und das wurde schließlich auch belohnt. So zirkelte Sarah Bresagk einen weiten Freistoß unter die Latte zum 1:4-Ehrentreffer (75.).