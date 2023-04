TSV Etelsen verliert am Mittwochabend unnötig in Gellersen – 1:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ihm gelang am Mittwochabend Etelsens Führung: Piet Niemann (links). Am Ende gab es in Gellersen ein 1:2. Archiv © Hägermann

Das hätte nicht sein müssen: Fußball-Landesligist TSV Etelsen kassierte am Mittwochabend im Nachholspiel beim TSV Gellersen eine 1:2 (1:0)-Niederlage. Mit einem Strafstoß in der 90. Minute gelang Robin Meyer der Siegtreffer für die abstiegsbedrohten Gastgeber. Nun geht es am Sonntag zum SV BW Bornreihe.

Etelsen – „So ein Match darfst du nicht verlieren. Zwar ging unserem Rumpfkader in der zweiten Halbzeit die Puste aus, aber wir besaßen zwei glasklare Chancen zum 2:1“, haderte Coach Nils Goerdel. Vergeben wurden die Hochkaräter durch Luca Bischoff und Pascal Döpke.

Piet Niemann markiert 1:0-Führung

Vor der Pause hatten die Schlossparkkicker das Geschehen bestimmt und lagen verdient 1:0 (30.) in Führung. Bastian Reiners setzte sich auf der rechten Seite durch, nach scharfer Flanke musste Piet Niemann nur noch den Fuß hinhalten. Zwei, drei weitere gute Chancen ließen die Etelser ungenutzt.

In den zweiten Abschnitt fanden die Gäste nicht so gut rein, Gellersen versuchte nun mit Mann und Maus alles und brachte auch Emotionen ins Spiel. Eine Viertelstunde vor Schluss landete ein abgefälschter Schuss unhaltbar für Keeper Moritz Nientkewitz zum 1:1 im Netz.

Später Strafstoß nach Nico Meyers Foul

Nach hinten raus wurd die Partie noch hitzig, Etelsen wurden die vergebenen Chancen letztlich zum Verhängnis. Ein Foul von Nico Meyer zog einen berechtigten Strafstoß nach sich, den Robin Meyer zum 2:1-Erfolg für den TSV Gellersen verwandelte.

Am Sonntag steht den Blau-Weißen nun der schwere Gang zu Spitzenreiter SV BW Bornreihe (15 Uhr) bevor. „Wir haben noch einige kränkelnde Spieler, sind ohnehin Außenseiter“, meint Coach Goerdel. Aber seine Elf werde alles versuchen.