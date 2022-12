TSV Etelsen trotz Überzahl zu schwach – 0:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Vergab eine der wenigen Chancen: Alex Ruf kassierte mit Etelsen trotz Überzahl ein 0:1 in Lüneburg. © häg

Auch das letzte Auswärtsspiel des Jahres reiht sich in die mäßigen Auftritte des TSV Etelsen auf fremden Plätzen ein: Die Goerdel-Elf kassierte am Sonntag im Landesliga-Duell beim MTV Treubund Lüneburg eine 0:1 (0:0)-Pleite. Selbst eine 60-minütige Überzahl konnten die Schlossparkkicker nicht zu ihren Gunsten nutzen.

Etelsen - „Das war eher von Nachteil für uns, Lüneburg hat sich dann in einen Kampf reingesteigert und somit auch verdient gewonnen“, haderte Nils Goerdel. MTV-Keeper Tim Hirsemann hatte außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand gespielt und Rot gesehen (30.). Bis dahin war Etelsen überlegen gewesen, ließ bei Minustemperaturen auf dem angefrorenen Platz, der kaum ein normales Fußballspiel zuließ, kaum Chancen der Heimelf zu.

Die beste eigene Möglichkeit vergab jedoch Luca Bischoff, der am Schlussmann der Salzstädter scheiterte.

Nils Goerdel vermisst letzten Willen

Im zweiten Abschnitt agierte Lüneburg zu zehnt defensiv, Etelsen operierte aber zu ungeduldig und zu unkonzentriert. Ein langer Ball in den Strafraum rutschte Simon Pals über den Spann, Leo Grams traf aus spitzem Winkel unter die Latte – 1:0 (51.). In der Folge waren die Aktionen der Goerdel-Elf nicht zwingend genug. Erst in den letzten Minuten sorgten Alex Ruf und Jarno Blicker per Kopf noch einmal für Gefahr, es sollte aber nicht mehr reichen.

„Insgesamt fehlte bei uns auch der letzte Wille. Eigentlich war es ein 0:0-Spiel und klar, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor schießt“, zeigte sich Nils Goerdel enttäuscht vom Auftritt seines Teams.