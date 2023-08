Bezirkspokal: TSV Etelsen spaziert mit einem 6:0 ins Achtelfinale

+ © von Staden Dieser Kopfball von Alex Ruf (Mitte) knallte noch ans Lattenkreuz, später schlug der Etelser Stürmer beim 6:0 über Dannenberg doppelt zu. © von Staden

Der Favorit ließ nichts anbrennen und legte einen Spaziergang auf dem Schlosspark hin: Im Bezirkspokal feierte der TSV Etelsen am Dienstagabend einen 6:0 (3:0)-Kantersieg über den TSV Dannenberg und zog somit wie erwartet ins Achtelfinale ein.

Etelsen – Dort tritt das Team von Coach Björn Mickelat am Mittwoch nächster Woche zum Duell zweier Landesligisten beim TuS Harsefeld an. „Das war 80 Minuten lang eine äußerst konzentrierte Leistung. Nur in der Schlussphase sind wir etwas zu fahrlässig geworden“, resümierte Benjamin Nelle. Der Co-Trainer mahnte fürs erste Punktspiel gegen Uelzen schon mal eine Steigerung an: „Es muss mehr kommen, vor allem die Chancenverwertung darf ruhig besser werden.“

Christopher Petzold leitet Reigen früh ein

Von Beginn an nahmen die Schlossparkkicker das Heft in die Hand, drückten den überforderten Bezirksliga-Aufsteiger in dessen Defensiv-Zone. Die Gäste standen tief mit zwei Viererreihen, machten die Räume eng – aber die Mickelat-Elf fand immer wieder Lösungen gegen das Bollwerk. Und sie ging früh in Führung: Nach scharfer Linksflanke von Nils Koehle hämmerte Christopher Petzold die Kugel volley aus 13 Metern zum 1:0 in die Maschen (10.). Kurze Zeit später strich ein Kopfball von Timon Wolff aus fünf Metern hauchzart neben den Kasten. Alex Ruf nagelte einen Kopfball auf Koehle-Freistoß ans Lattenkreuz (19.).

Alex Ruf schnürt Doppelpack

Während auch Patrick Ehrhardts Schuss aus 15 Metern gerade noch zur Ecke gelenkt wurde (28.), machte Etelsen kurz vor der Pause per Doppelschlag alles klar: Jarno Blicker erreichte gerade noch eine Flanke an der linken Seite, brachte die Kugel scharf herein – Simon Gloger bugsierte sie mithilfe des Innenverteidigers zum 2:0 über die Line (41.). Mit dem 3:0 (45.+2) auf Blicker-Ecke verlieh Ruf am kurzen Pfosten dem Zwei-Klassen-Unterschied auch im Ergebnis Ausdruck. Dannenberg kam nicht einmal gefährlich vors Tor, konnte nur auf die Aktionen der geschlossen auftretenden Blau-Weißen reagieren.

Simon Gloger gibt das Pressing-Ass

Die Dominanz setzte sich nach Wiederanpfiff fort: Zunächst erhöhte Ruf mit seinem zweiten Treffer auf Vorarbeit von Gloger auf 4:0 (55.), Blicker nutzte einen Assist von Kevin Bähr mühelos zum 5:0 (65.). Das Dutzend machte dann Leon Krämer voll: Der eingewechselte Stürmer profitierte von einem Fehlpass des am Oberschenkel verletzten Keepers Phil Hahnenfeld (73.) und schob zum 6:0 ins leere Tor. Co-Trainer Nell lobte Simon Gloger für starkes Pressing.