Schwere Aufgaben für TSV Etelsen, FC Verden 04 und TB Uphusen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ausschau nach dem zweiten Heimsieg: Nils Goerdel, Trainer des TSV Etelsen, hofft am Sonntag gegen Gellersen auf drei Punkte. Archiv © von Staden

Schwere Aufgaben stehen den Fußball-Landesligisten aus dem Kreis Verden bevor. Während der TSV Etelsen am Sonntag den TSV Gellersen erwartet, muss der FC Verden 04 zum VSV Hedendorf reisen. Oberliga-Absteiger TB Uphusen tritt bereits am Freitag bei der SV Drochtersen/Assel II an.

Etelsen - Gellersen (So., 15 Uhr). Knackpunkt beim TSV Etelsen bleibt die Chancenverwertung. „Wir haben sie in jedem Spiel. Aber wenn wir sie nicht nutzten, wird es in der Landesliga immer schwer“, erinnert André Koopmann, sportlicher Leiter, nur an die jüngsten Partien. Die Gäste kommen als emotionale und kampfstarke Truppe. „Sie verteidigen rustikal, haben aber ein gutes Umschaltspiel“, weiß Trainer Nils Goerdel um die Stärken von Gellersen.

Dreh- und Angelpunkt ist Marcel Wulf, der auf der Zehn oder auch mal auf der Acht spielt. Vorne wirbeln Andreas Demir und Jonas Kennemann – dieses Trio muss in den Griff bekommen werden. Beim TSV Etelsen fallen die verletzten Dennis Jordan sowie Tim Pendzich aus, Nils Koehle pausiert noch im Wettkampf. Nikolas Piel (Bänderdehnung im Sprunggelenk) und Fredi Bormann (krank) sind fraglich.

Pals darf wieder - auch Schicks dabei?

Offen auch, ob Vincent Schicks ins Tor zurückkehrt, zumindest befindet er sich wieder im Training. Traut er es sich nicht zu, steht Daniel Büchau parat. Nach Rotsperre wird Simon Pals beginnen, „wahrscheinlich im Mittelfeld, weil die Abwehr es gut gemacht hat“, wie Goerdel andeutet. Aus dem Urlaub zurück ist Nico Meyer, der aber auf der Bank sitzen dürfte.

Hedendorf - Verden (So., 15 Uhr). Die beiden Roten Karten aus dem Hagen-Match sind mit jeweils drei Spielen Sperre belegt worden. Zeigt FC-Coach Frank Neubarth beim Urteil für Jonathan Schmudes unsinnige Tätlichkeit Verständnis, ist ihm das Maß für Levin Felsch viel zu hoch: „Abgesehen davon, dass Rot umstritten war, hat Levin ja kein schlimmes Foul begangen. Da hätte ich eine mildere Strafe erwartet.“

Stefan Wöhlke vor Rückkehr ins FC-Tor

Gut, dass in Hedendorf die zuletzt erkrankten Bjarne Guth, Luis Saul und Philipp Schippert wieder dabei sind, alle haben in der Woche trainiert. „Wir warten in den abschließenden Einheiten ab, wie weit sie schon sind“, legt Neubarth sich noch nicht auf Einsätze fest. Da auch Eddy Kelsch und Jan-Ole Müller gegen Hagen bestanden, erhöhen sich die Optionen bei den Verdenern.

Vergrippt ist allerdings Jascha Tiemann, es sieht nach einem Ausfall aus. Somit steht Stefan Wöhlke vor der Rückkehr ins Tor, Moritz Nientkewitz, der in der Zweiten Praxis sammelte, wird dann auf der Bank sitzen. Auf Hedendorfs Kunstrasen erwartet Neubarth kompakt stehende und auf Umschaltmomente mit den schnellen Leuten vorne lauernde Gastgeber: „Da müssen wir die Konter vermeiden und unsere Chancen besser verwerten.“ Das bisher letzte Gastspiel beim VSV ging übrigens 0:3 verloren.

Wir brauchen die drei Punkte. Ich erwarte, dass die Jungs laufen, kratzen, beißen. Das Trikot muss schmutzig sein, man muss auch mal bluten.

Drochtersen/Assel II - Uphusen (Fr., 20 Uhr). Keine Frage: Nach den Negativ-Ergebnissen der vergangenen Wochen hat Druck längst Einzug gehalten bei den Arenkamp-Kickern. „Das gehört dazu, damit müssen wir umgehen können. Diese Situation hat sich niemand bei uns gewünscht“, stellt Emrah Tavan klar. Und der Co-Trainer fordert unmissverständlich: „Zwar weiß man nie, was bei Drochtersen aus der Ersten runterkommt. Aber wir brauchen die drei Punkte. Ich erwarte, dass die Jungs laufen, kratzen, beißen. Das Trikot muss schmutzig sein, man muss auch mal bluten.“

Justin Gericke startet mit seiner Drei-Spiele-Sperre, Frithjof Rathjen ist privat verhindert. Für die Abwehrformation haben die Uphuser allerdings einige Optionen. Tavan: „Ich bin sicher, dass wir ein gutes Team stellen werden.“ Sedat Yücel ist beruflich unterwegs.