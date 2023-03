TSV Etelsen ewartet eines der besten Teams der Landesliga

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Berechtigte Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz: Etelsens Jan-Luca Lange (am Ball). © von Staden

Noch hoffen sie beim TSV Etelsen, dass die für Sonntag angesetzte Landesliga-Partie am Schlosspark gegen den SV Lindwedel-Hope ausgetragen werden kann. Mit dem Aufsteiger hat die Goerdel-Elf dabei eine harte Nuss zu knacken.

Etelsen – Nils Goerdel ist voll des Lobes. Der Trainer des TSV Etelsen erwartet den SV Lindwedel-Hope zum Landesliga-Match am Sonntag (15 Uhr, Schlosspark) mit gehörigem Respekt: „Das ist eines der besten Teams der Liga.“

Eine harte Nuss also für die Blau-Weißen, die schon beim 2:2 in der Hinrunde die Stärken des Aufsteigers zu spüren bekamen. „Top-Innenverteidiger, mit Hawk Schwieger haben sie den besten Zehner in unserer Klasse und zwei erstklassige Stürmer.“ Engin Kiy, der schon in Celle Regionalliga gespielt hat, sowie Sedat Talu brachten es bisher auf 27 Buden. Darüber hinaus „stimmt die Mischung, sie haben einen guten fußballerischen Plan.“

Ruf und Lange scharren mit den Hufen

In der eigenen Mannschaft dürfte es wenige Veränderungen geben. Besonders Angreifer Alex Ruf und der defensive Mittelfeld-Mann Jan-Luca Lange scharren mit den Hufen – Goerdel denkt über beide nach: „Für Alex spricht seine Robustheit im Zweikampf, er macht Bälle fest und schafft Räume. In Heimspielen ist er immer gut drauf. Jan-Luca überzeugte in Uphusen nach seiner Einwechslung und bietet sich nun an direkt an.“

Nicht im Kader stehen hingen der noch erkrankte Fredi Bormann und der kurzurlaubende Piet Niemann. Für die nächste Partie wird Nikolas Piel eingeplant, er hat das Teamtraining aufgenommen. Die Chancen, dass gespielt werden kann, beziffert Goerdel mit fifty-fifty.