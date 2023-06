TSV Etelsen: „No Limit“ tanzt zum Klassenerhalt in der Regionalliga

Teilen

Starke Saison mit dem Klassenerhalt eingerahmt: „No Limit“ vom TSV Etelsen überzeugte als Aufsteiger bei der Regionalliga-Premiere. © Stefan Jaschke

Jubel über den Klassenerhalt: Die Jazz-Modern/Contemporary-Formation „No Limit“ des TSV Etelsen schloss ihre Premierensaison in der Regionalliga erfolgreich ab.

Etelsen – Beim ersten Turnier in Wolfenbüttel startete der Aufsteiger mit der von Joscha Lindhorst neu entwickelten Choreografie unter dem Thema „Außenseiter“. Die Tanzenden beschäftigten sich intensiv mit folgenden Fragen, um sich auf den Tanz und die Präsentation des Themas vorzubereiten: Was ist ein Außenseiter? Wie fühlt man sich dabei? Ist ein Außenseiter immer allein und ist es nicht etwas Gutes, vielleicht auch mal anders zu sein? Nach guter Vorrunde erreichte die Mannschaft nur das kleine Finale, das sie aber gewann und somit den siebten Platz belegte.

Abonnement auf Rang sieben

Zum zweiten Turnier in Goslar wurde nochmals an der Choreografie gefeilt und fleißig geübt, die Anzahl der Tänzer wurde von neun auf elf aufgestockt. Nach zwei tollen Durchgängen belegte „No Limit“ auch hier den siebten Platz. Beim dritten Turnier in Berlin zeigte die Etelser Formation trotz langer Fahrt erneut zwei gute Durchgänge – wieder Rang sieben.

Das Abschlussturnier stieg dann in Cottbus. Innerhalb von einem Training musste krankheits- und verletzungsbedingt wieder auf neun Tänzer umgestellt werden. Die Aktiven gaben alles und hatten sichtlich Spaß, ein letztes Mal die Choreografie zu präsentieren. Für „No Limit“ hieß es auch in Cottbus – wie könnte es anders sein – Platz sieben. So lautete dann ebenfalls das Gesamtergebnis in der Tabelle.

Damit darf „No Limit“ auch im nächsten Jahr in der Regionalliga tanzen. Für die Mannschaft, die nur einmal in der Woche Training hat, ist es ein riesiger Erfolg in der sehr starken Liga.