TSV Etelsen mit viel Mut ins Derby gegen TB Uphusen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Beim Derby gegen den TB Uphusen zurück im Etelser Kader: Tim Pendzich. © Hägermann

Die einen zeigen einen Aufwärtstrend, die anderen taumeln förmlich durch die Landesliga: Wenn der TSV Etelsen am Sonnabend den TB Uphusen zum Derby empfängt, dürfen sich die Fans auf eine hoch interessante Auseinandersetzung freuen.

Etelsen – Jetzt soll der erste Heimsieg her: In der Fußball-Landesliga trifft der TSV Etelsen am Sonnabend (17:30 Uhr, Schlosspark) im Derby auf den TB Uphusen. Nachdem mit dem 3:1 in Hambergen die Ergebniskrise am vergangenen Sonntag beenden worden ist, gehen die Goerdel-Schützlinge mit breiter Brust ins Duell mit dem taumelnden Oberliga-Absteiger.

„Sicher wird Uphusen nach der Schmach hoch motiviert anreisen und auf Wiedergutmachung aus sein. Das Team ist auch gut besetzt, hat eine eigentlich funktionierende Achse Innenverteidigung/Mittelfeld. Aber wir können selbstbewusst auftreten, wollen aggressiv spielen und vor allem mutig sein“, freut sich Etelsens Coach Nils Goerdel auf die Begegnung: „Wenn wir auch noch die Zahl der Gegentore weiter minimieren können, sollte uns der erste Dreier am Schlosspark gelingen.“

Pendzich und Jordan zurück im Etelser Kader

Während Piet Niemann (privat verhindert) und Daniel Janssen (krank) fehlen, kehren Stürmer Tim Pendzich und Innenverteidiger Dennis Jordan zurück. Für beide sieht Goerdel aber wohl noch keinen Startelf-Einsatz vor: „Sie waren in der Woche ja nicht beim Team, sind aber sicher gute Optionen.“ Ansonsten bleibt der Kader so bestehen wie am Vorsonntag.

Beim TB Uphusen kam nach dem 0:4-Desaster gegen Uelzen alles auf den Tisch. „Wir haben lange geredet und waren uns am Ende einig, dass es nicht genug war, was wir in den letzten beiden Partien abgeliefert haben“, erklärt Emrah Tavan. Der Co-Trainer macht auch kein Hehl aus der Forderung: „Es muss eine deutliche Steigerung her. Durch die Bank von Nummer eins bis Nummer 18.“ Dabei kündigt er Änderungen in der Startelf an, wollte sich aber noch nicht in die Karten blicken lassen. Nur soviel, dass die Arenkamp-Kicker nahezu aus dem Vollen schöpfen können.

Wenn wir alles reinwerfen, haben wir die Chance auf die erhoffte Trendwende – aber auch nur dann. Ich habe Bock auf ein knackiges Match.

„Etelsen wird eine harte Nuss. Doch wenn wir alles reinwerfen, haben wir die Chance auf die erhoffte Trendwende – aber auch nur dann. Ich habe Bock auf ein knackiges Match“, lauten Tavans Vorstellungen. Kleinigkeiten würden entscheidend sein in diesem Duell zweier guter Teams.