TSV Etelsen 3:0 – Leon Krämer feiert einen guten Einstand

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ein Tor, ein Assist: Nils Koehle (am Ball) glänzte beim Etelser 3:0. Archiv © häg

Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel feierte der personell arg gebeutelte TSV Etelsen ein Erfolgserlebnis: Gegen den Bremer Verbandsligisten BTS Neustadt gelang dem Landesligisten ein 3:0 (1:0).

Etelsen – „Wir haben uns extrem viele Chancen erarbeitet, auf der anderen Seite aber auch einige zugelassen“, meinte Pascal Döpke. Der Stürmer sprach aber von einem guten Test, der weitgehend überlegen geführt wurde.

Nils Koehle: Ein Tor, ein Assist

Vor allem die Tatsache, dass die neue Mannschaft unter Coach Björn Mickelat immer besser zusammenwachse, wollte Döpke herausheben. Und er lobte den frisch verpflichteten Offensiv-Partner Leon Krämer: „Auch er ist schnell eingebunden, hatte einige gute Aktionen.“ Der aus Schwachhausen gekommene Last-Minute-Zugang markierte den Treffer zum 2:0 (60.) nach starker Vorarbeit von Nils Koehle.

Die Stammkraft hatte den TSV Etelsen selbst 1:0 in Führung gebracht (11.). Das letzte Tor steuerte Jarno Blicker, der prima von Krämer in Szene gesetzt worden war, zum 3:0 bei (81.). „Wir hätten noch höher gewinnen können“, so Döpke.