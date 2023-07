Pokal: TSV Etelsen düpiert TB Uphusen locker mit 3:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nicht zu halten: Etelsens Doppelpacker Leon Krämer entwischte Uphusens Lewin Peno (l.) und Ferhat Kadah. © Hägermann

Der Bezirkspokal bleibt ein Lieblingswettbewerb für den TSV Etelsen: In der 1. Hauptrunde kegelte der Finalist der Vorsaison am Sonntag den TB Uphusen nicht nur mit einem 3:0 (2:0) raus – die Mickelat-Elf düpierte die enttäuschenden Arenkamp-Kicker im Duell zweier Landesligisten förmlich und hätte sogar wesentlich höher gewinnen können.

Etelsen – In der zweiten Hauptrunde geht es am nächsten Sonntag zum TSV Dannenberg, der den VSK Osterholz 5:3 im Elfmeterschießen besiegte. Während sich Neu-Coach Björn Mickelat zurecht über eine mannschaftlich geschlossene Leistung freute – „ein sehr überzeugender Auftritt“ – schlich sein Gegenüber Christian Ahlers-Ceglarek bedient vom Schlosspark: „Die erste Halbzeit war grauenvoll. In der zweiten war es besser, aber nicht zwingend. Intensität und Galligkeit fehlten, einige brauchen eine andere Einstellung zu ihrem Sport.“ Zwar müssten sich die Neuen erst reinfinden, aber eine verbale Breitseite in dieser Deutlichkeit zu Saisonbeginn spricht Bände.

Ahlers-Ceglarek erteilt verbale Breitseite

Die Szene kurz vor Schluss sagt alles über die Performance der Uphuser aus: Hugo Magouhi setzte einen Strafstoß nach Foul von Jannik Barkau an Ali Harzineh neben den Kasten (86.). Da nutzte es auch nichts, dass Ahlers-Ceglarek anmerkte, dass es eigentlich kein Strafstoß gewesen sei.

Von Beginn an nahmen die Etelser das Heft in die Hand. „Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt, das haben die Jungs hundertprozentig gemacht. Bis auf einen Strafstoß nichts gegen einen Landesligisten zuzulassen, zeugt von einer gewissen Stärke“, sprach Mickelat seiner ganzen Truppe ein Lob aus: „Wir haben hochverdient gewonnen.“

Leon Krämer ragt mit Doppelpack heraus

Aus der Dreierkette heraus bestimmten die Platzherren das Mittelfeld, sorgten mit schnellen Zügen gegen die pomadig wirkenden Uphuser für Gefahr. Und obwohl Mickelat die geschlossene Leistung hervorhob, ragte Leon Krämer heraus – dank eines frühen Doppelpacks: Erst lief er Burak Yigit davon und schob zum 1:0 ein (15.). Dann stand der neue Stürmer goldrichtig und erhöhte auf 2:0 (29.), nachdem sich Nils Koehle an der Grundline problemlos durchgesetzt hatte. „Er macht sich vorne richtig gut, hilft uns enorm weiter. Leon ist dort eine Waffe“, frohlockte sein Coach.

Auch in der zweiten Hälfte blieb Etelsen am Drücker. Traf Jarno Blicker aus 25 Metern noch auf die Latte (49.), erhöhte Timon Wolff, ein weiterer Offensiv-Zugang im Anschluss an einen Blicker-Freistoß auf 3:0 (51.). Mehrere Chancen ließ die Heimelf noch ungenutzt, sodass die Uphuser mit dem 0:3 am Ende gut bedient waren.