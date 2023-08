Cilian Claas Cordes macht den Deckel drauf – 2:0

Von: Kai Caspers

Teilen

Gekonnt behauptet Etelsens Leon-Ole Neumann (rechts) den Ball gegen Oytens Tom-Luca Hügen. © Hägermann

Der TSV Etelsen II war im Derby gegen den TV Oyten nicht die schlechtere Elf. Dennoch musste sich der Aufsteiger am Ende mit 0:2 geschlagen geben.

Etelsen – Die Analyse nach dem 0:2 (0:1) im Bezirksliga-Derby gegen den TV Oyten fiel sehr ruhig und sachlich aus. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat ein gutes Spiel gezeigt. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und vor allen Dingen im Abschluss konsequenter werden“, wäre für Andy Wilkens, Trainer des Aufsteigers TSV Etelsen II, ansonsten durchaus mehr drin gewesen.

Etelsens Leon-Ole Neumann und Tim-Ole Wahl vergeben Hochkaräter

Schon in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten auf ihrer Seite. Nach einem langen Ball bediente Pascal Mannig den mitgelaufenen Leon-Ole Neumann, doch der fand seinen Meister in TVO-Torhüter Fabian Meyer (5.). Das Tor dann auf der anderen Seite. Nach einer Flanke von Christian Czotscher fehlte es in der Etelser Hintermannschaft an der nötigen Abstimmung, sodass Marius Winkelmann am zweiten Pfosten völlig unbedrängt zum Kopfball kam – 0:1 (7.). Das schien die favorisierten Oytener jedoch keinesfalls zu beflügeln. „Wir haben viel zu behäbig agiert. Vor allen Dingen das Spiel ohne Ball hat mir überhaupt nicht gefallen. Da wartet also noch ein bisschen Arbeit auf uns“, stimmte für TVO-Trainer Jan Fitschen am Ende dann auch lediglich das Ergebnis. Zumal er nach einem weiteren unnötigen Ballverlust seiner Mannschaft in der 20. Minute kräftig durchatmen musste. Dieses Mal bediente Pascal Mannig mit einem Querpass Tim-Ole Wahl. Dessen gefühlvoller Schlenzer klatschte jedoch nur an den Innenpfosten und konnte im Anschluss von den Oytenern aus der Gefahrenzone befördert werden.

Oytens Marius Winkelmann nutzt Abstimmungsfehler zum Führungstreffer

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit (48.) hätte Niko Oetting die Weichen für den TVO vorzeitig auf Sieg stellen können, doch sein Schuss landete über dem Etelser Kasten. Das sollte für lange Zeit jedoch die einzige gefährliche Aktion der Gäste gewesen sein. Die Etelser übernahmen nun mehr und mehr das Kommando auf dem Platz und der Ausgleich lag förmlich in der Luft. Doch zunächst scheiterte der aufgerückte Eric Nienstädt mit einem Kopfball an TVO-Keeper Meyer, ehe Mannig nach einem katastrophalen Abspielfehler der Gäste (75.) zu eigensinnig agierte und die wesentlich besser postierten Leon-Ole Neumann und Christian Quiring übersah. „Wir hatten drei hochkarätige Chancen. Zwei müssen wir in dieser Liga einfach machen“, so Wilkens. Stattdessen schlugen die Gäste in der Nachspielzeit noch einmal eiskalt zu. Nach einem Einwurf fehlte es an der Zuordnung und der eingewechselte Cilian Claas Cordes traf zum 0:2-Endstand (90.+1).