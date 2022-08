TSV Etelsen kassiert ersten Dämpfer - 0:3 gegen Lüneburg

+ © Hägermann Hatte die beste Chance zum Ausgleich: Bastian Reiners, der sich hier Carlos Anson gegenüber sah. Am Ende unterlag der TSV Etelsen dem MTV Lüneburg 0:3. © Hägermann

Es war einer dieser Tage, da hätte der TSV Etelsen noch lange spielen können – ein Tor wäre wohl nicht mehr gelungen. So erhielt die Goerdel-Elf im ersten Saison-Heimspiel der Landesliga am Sonntag mit dem 0:3 (0:1) gegen den MTV Treubund Lüneburg einen heftigen Dämpfer.

Etelsen – „Eher eine unverdiente Niederlage, ein Remis wäre den Verhältnissen angemessen gewesen“, sah Trainer Nils Goerdel seine Gastgeber nicht unterlegen. Wobei die Salzstädter insgesamt den frischeren und spielerisch besseren Eindruck hinterließen und daher eigentlich zurecht die drei Punkte mit auf die Heimreise nahmen. Entscheidend sei laut Goerdel der Rückstand gewesen, „denn bei dem Wetter ist eine Führung Gold wert. Ich kam schon beim Stehen an der Seitenlinie ins Schwitzen. Von daher haben meine Jungs noch alles rausgeholt.“

Zu viel Stückwerk in der Anfangsphase

Vor allem in der Anfangsphase, nachdem Nico Meyer auf Ruf-Zuspiel bedrängt die erste Chance vergeben hatte (8.), dominierten die Lüneburger. Mit klarem Spiel brachten sie die Etelser Dreierkette in Verlegenheit, „sie waren spielerisch einfach besser“, wie Goerdel konstatierte. Das 1:0 durch Nick Hauke, der sich nach Querpass den Ball zurechtlegte und volley abschloss (24.), drückte die Überlegenheit aus. Die Etelser lieferten zu viel Stückwerk, Fehlpässe brachten den engagierten Gast immer wieder in Vorteil.

Ab der 30. Minute kamen die Schlossparkkicker mit den wendigen Rothemden besser zurecht, Bastian Reiners zielte nach Einzelaktion gegen drei Gegenspieler zu hoch (38.). Ein Radtke-Freistoß wurde sichere Beute von Keeper Laczka (45.+1). Goerdel zeigte sich mit der Vorstellung nun zufrieden: „Wir waren klar besser und haben Lüneburg hinten reingedrückt. Leider fehlte uns der mögliche Ertrag.“

Etelser Ärger über Strafstoß-Szenen

Das setzte sich in Abschnitt zwei fort, obwohl die Salzstädter die größte Chance zur Erhöhung vergaben: Koch ließ rechts Simon Pals stehen, die flache Hereingabe drosch Perera völlig freistehend über den Kasten (58.). Auf der anderen Seite setzte Reiners einen sehenswerten Fallrückzieher nur knapp zu hoch an (70.).

Dann folgten die entscheidenden Szenen: Zunächst reklamierten die Platzherren nach einem Reiners-Zweikampf vergebens Strafstoß, wenig später zeigte Schiri Heine auf den Punkt, nachdem Cedric Dreyer und Koch zusammenrasselten. „Ich war eher am Ball“, raunzte Etelsens Keeper, „der Schiri sah aber einen zu heftigen Kontakt.“ Pinnow-Karus verwandelte zum 0:2 (73.). Den Schlusspunkt setzte Grams, nachdem Perera die Latte und beide Pfosten getroffen hatte – 0:3 (78.).