TSV Etelsen kann Spitzenspiel

Von: Frank von Staden

Teilen

Bejubeln das zwischenzeitliche 3:1 der Etelser: Simon Pals und Bastian Reiners. © vst

Eine „geile“ Vorstellung boten am Sonnabend die Fußballer des TSV Etelsen beim klaren 4:1 über Landesliga-Primus SV BW Bornreihe und bewiesen so eindrucksvoll, dass sie durchaus noch wissen, wie Spitzenspiel geht.

Etelsen – In einem berauschenden Spiel über packende 90 Minuten bewies der TSV Etelsen am Sonnabend, dass er durchaus weiß, wie Landesliga-Spitzenfußball geht. So fertigten die Schlossparkkicker den Klassenprimus SV BW Bornreihe auch in der Höhe absolut verdient mit 4:1 (2:1) ab und berauschten sich selbst in „dem bisher geilsten Spiel, seit ich hier bin“, wie es später Etelsens Keeper Vincent Schicks treffend beschrieb.

Die Etelser Tore in dieser Partie erzielten Jarno Blicker (2.), Bastian Reiners (23.), der bärenstarke Luca Bischoff (55.) sowie Mirko Radtke mit einem direkt verwandelten Freistoß (61.). Der zwischenzeitliche Ausgleich der Gäste gelang Kai Diesing (4.). Spieler des Spiels war der Ex-Bassener Simon Pals, der im Etelser Mittelfeld die Fäden zog, großen Kampfgeist wie alle Akteure der Hausherren an den Tag legte und indirekt als auch direkt bei allen TSV-Treffern zuvor irgendwie den Fuß im Spiel hatte.

„Ich denke, heute hat jeder gesehen, dass es nur einen Sieger geben durfte. Wir sind gut ins Spiel gekommen, stecken den Rückschlag zum 1:1 gut weg, spielen eine richtig gute erste halbe Stunde, stellen danach aber bis zur Pause etwas das Fußballspielen ein. Danach kommen wir perfekt aus der Kabine, zeigen im Abschluss eine super Effektivität. Letztlich haben wir bedingungslos gearbeitet und so Bornreihe den Schneid abgekauft“, konstatierte da später ein sehr zufrieden dreinblickender Etelser Coach Nils Goerdel.

Die angesprochene Effektivität der Hausherren war dieses Mal wirklich schon beeindruckend. Denn jeder konstruktive Angriff führte quasi zu einem Tor. Beim 1:0 leisteten Bischoff und Flankengeber Reiners die Vorarbeit für Blicker, beim 2:1 fand eine einstudierte Bischoff-Ecke auf den kurzen Pfosten durch Reiners' Kopf seinen Weg ins Gehäuse. Pals mit einer Energieleistung als Vorbereiter legte schließlich für Bischoff im 16er auf und Radtke zirkelte das Sportgerät per 18-Meter-Freistoß in die Maschen – wobei der Ball nicht unhaltbar erschien. Nur einen echten Hochprozenter ergab sich dann noch im gesamten Spiel für die Etelser. Dieses Mal jedoch blieb Bornreihes Schlussmann Phillip Levitin Sieger gegen Simon Pals, der eine Bähr-Flanke direkt aus sechs Metern aufs Tor wuchten durfte (40.).

Völlig losgelöst: Jarno Blicker ballt die Fäuste nach seiner frühen Führung gegen Bornreihe. © von Staden

Ganz anders sah es bei den Gästen auch, die sich ebenfalls einige gute Torchancen erspielten, vor dem Kasten von Schicks dann aber einfach nicht konsequent genug waren. Entweder wurden die Möglichkeiten kläglich vergeben, oder aber der Etelser Schlussmann hatte immer noch einen Fuß oder seine Finger im Spiel.

Spannend wäre es wohl noch einmal geworden, wenn die Gäste in der 74. Minute auf 2:4 hätten stellen können, die Platzherren sich zu diesem Zeitpunkt schon auf Ergebnisabsicherung eingestellt hatten. Doch Simon Pals warf sich mit seinem ganzen Körper in einen Volleyhammer aus der Nahdistanz und klärte per Kopf zur Ecke.