TSV Etelsen: Jarno Blicker rückt in die Startelf

Von: Frank von Staden

Hat in Gellersen eine Startelf-Garantie: Jarno Blicker © vst

„Es gibt sicherlich Schöneres, als an einem Mittwochabend den weiten Weg nach Gellersen anzutreten. Doch nun ist das so und wir stellen uns der Aufgabe“, will Etelsens Landesliga-Trainer Nils Goerdel nach dem Nachholspiel im über 100 Kilometer entfernten Fußballdorf etwas Zählbares mit zurück an den Schlosspark nehmen.

Etelsen – Zwar werden einige Stammspieler wie Micha Langreder (5. Gelbe) oder auch Mirko Radtke (verletzt) fehlen, „doch wir werden mit einem 16er-Kader anreisen und versuchen, unseren zuletzt guten Lauf fortzusetzen“, so Goerdel, der dann Jarno Blicker schon einmal im Vorfeld eine Startelf-Garantie ausspricht. „Ich habe generell vor, allen 16 mitfahrenden Spielern auch Einsatzzeiten zu geben. Das ist zumindest der Plan“, sagt Goerdel, der weiß, dass auf die Etelser auf dem engen Platz in Gellersen, der viele Torraumszenen verspricht, ein Team warten wird, das sich in einer Negativspirale befindet, „aber das im Abstiegskampf noch einmal alles raushauen wird!“