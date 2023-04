TSV Etelsen III trennt sich von Coach Thal, Coels übernimmt

Alexander Coels © Privat

Weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es in der 1. Fußball-Kreikslasse zwischen dem SV Wahnebergen, dem TSV Blender sowie auch noch dem TSV Bierden. Der TSV Etelsen III indes trennte sich am Wochenende von Trainer Markus Thal.

TSV Blender - TSV Dauelsen 5:2 (3:1). Einen verdienten Sieg fuhr seine Mannschaft ein, so das Fazit von Trainer Stefan Findeklee. Yannick Braatz nach gut zehn Minuten traf zur Führung der Gastgeber. Fünf Minuten später erhöhte Lars Findeklee auf 2:0. In der 20. Spielminute verkürzte Timo Gebhardt auf 1:2 für Dauelsen. Zwei Minuten vor der Pause stellte Yannick Braatz den alten Abstand wieder her. Zehn Minuten nach Wiederbeginn sorgte Lasse Feldhaus mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. In der 78. Spielminute gelang zwar Jonah-Michel Mindermann das 2:4, doch noch vor dem Abpfiff traf Jonas Michel zum 5:2-Endstand.

Verdener Türksport - TSV Etelsen III 1:3 (0:2). Nichts anbrennen ließen die Gäste in dieser Begegnung. Vor der Partie trennten sich dabei die Etelser von ihrem Coach Markus Thal, Fußball-Boss Alexander Coels, der sich aus Personalnot später auch noch selbst einwechseln musste, übernahm interimsmäßig. Zur Trainerentlassung wollte sich Coels nicht weiter äußern, zum Spiel meinte er: „Es war im Grunde eine ganz ruhige Partie. Die erste Ampelkarte für die Hausherren war nach zweimaligem Foulspiel, die zweite nach Foul und einem anschließenden Abwinken. Völlig unspektakulär.“ In die Pause nahmen die Etelser ein 2:0 durch Tore von Robin Twietmeyer (15.) sowie Nico Gofredo (19.). Nachdem Spielmacher Emirhan Ünlü Gelb-Rot sah (76.), kamen die Verdener zwar durch Kamil Polanski (80.) zum Anschluss, Sekunden nach der zweiten Ampelkarte (90.+2) erzielte Roman Mühlmeister das 3:1 für den TSV Etelsen III.

TSV Bierden - TSV Brunsbrock II 2:0 (1:0). Am Ende des Tages war es für Bierdens Trainer Mirco Kappmeyer „ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“ So führte man zur Pause durch den Treffer von Staffan Wuttke aus der 7. Spielminute mit 1:0. Den Endstand erzielte Noah Büber eine Viertelstunde vor Schluss.

MTV Riede II - FSV Langwedel-Völkersen II 3:1 (2:1). „Das Ding hätten wir durchaus noch höher gewinnen können. Unser Sieg war nie gefährdet“, befand später Riedes Trainer Henning Lange. Stefan Speer brachte den Gastgeber schnell in Front (9.). Nach 25 Minuten glich Sören Dargel zwar für die Gäste aus. Doch zehn Minuten vor der Pause ging Riede durch Marcel Schumacher wieder in Führung. Mischa Piepke eine Viertelstunde vor Schluss traf zum 3:1-Endstand.

TSV Achim II - SV Holtebüttel 4:6 (4:3). Achims Trainer Nusret Kaja sah „eine starke erste Halbzeit meiner Mannschaft, nach der wir verdient mit einem knappen Vorsprung in die Pause gehen konnten. Im zweiten Abschnitt ließen meine Jungs dann alles vermissen, was wir im ersten Durchgang noch gut gemacht haben und verloren dann am Ende auch verdient.“ Die Gäste gingen durch Jannis Delventhal in Führung. Abdullah Sahinoglu (11.) und Philipp Dondelinger (16.) drehten die Partie für den Gastgeber. Jannis Delventhal nach einer halben Stunde glich für Holtebüttel aus. Durch einen Doppelschlag von Philipp Dondelinger (40.) und Georg-Oliver Ipekoglu (44.) ging Achim mit 4:2 in Führung. In der Nachspielzeit kamen die Gäste durch den dritten Treffer von Jannis Delventhal zum Anschlusstreffer (45.+2). Nach einer Stunde glich Anton Seidel für Holtebüttel aus. Erneut Jannis Delventhal (78.) und Luca Preiß fünf Minuten vor Schluss sorgten dann für den Sieg der Gäste.

SV Wahnebergen - TSV Thedinghausen II 2:1 (1:1). „Es war zwar ein knapper, allerdings mehr als verdienter Sieg. Denn meine Mannschaft war über die gesamte Spielzeit klar überlegen“, so das Fazit von Trainer Filip Arizanov. Tim Lüneberg brachte den Gastgeber nach gut 20 Minuten in Führung. Nach einer halben Stunde glich Fabian Sasse für Thedinghausen aus, wobei es bis zur Pause blieb. Fünf Minuten nach Wiederbeginn war es Christian Dahnelt, der den entscheidenden SVW-Treffer erzielte. ml/vst